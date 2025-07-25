Военэксперт ответил, сколько времени может занять взятие ВС РФ Покровска Военэксперт Леонков: взятие Покровска может занять до нескольких месяцев

Переход Покровска под полный контроль Вооруженных сил России может занять от нескольких недель до нескольких месяцев, заявил NEWS.ru военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, на ход боевых действий влияют множество факторов.

Если мы говорим про взятие такого серьезного, укрепленного населенного пункта, как Покровск, то все будет зависеть от множества факторов, влияющих на ход боевых действий. Тактика выстраивается после того, как будут изучены все эти факторы, а дальше будем наблюдать динамику. Поэтому взятие под контроль этого населенного пункта может затянуться от нескольких недель до нескольких месяцев, — сказал Леонков.

Он объяснил, что бой в городской черте Покровска это один из самых сложных видов общевойскового боя. По словам военного эксперта, существует множество вариантов ведения боевых действий.

Ранее Telegram-канал «Иди и смотри» сообщил, что Вооруженные силы России зашли в Покровск в Донецкой Народной Республике. По данным канала, в настоящее время там фиксируются боевые столкновения. Министерство обороны России не комментировало эту информацию.