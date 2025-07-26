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26 июля 2025 в 08:24

Пожар в российском регионе унес жизни троих детей

Один взрослый и трое детей погибли при пожаре в СНТ в Свердловской области

Фото: t.me/mchs_official

Четыре человека, в том числе трое детей, погибли в результате пожара в садовом товариществе в селе Горный Щит под Екатеринбургом в ночь на 26 июля, сообщила пресс-служба Минздрава Свердловской области. Там отметили, что еще восемь человек, в том числе шестеро детей, пострадали.

В результате пожара, произошедшего в 02:58 [в селе Горный Щит, садовом некоммерческом товариществе «Рассвет 1»], пострадали восемь человек (двое взрослых и шестеро детей). Четыре человека погибли на месте происшествия (один взрослый и трое детей в возрасте 3, 6 и 17 лет), — говорится в сообщении.

Одного из пострадавших детей — шестилетнего мальчика — госпитализировали в тяжелом состоянии с термическими ожогами 60% тела, еще двум детям понадобилось амбулаторное лечение. При этом одну из взрослых пострадавших доставили в больницу с переломом ребер, врачи также подозревают у нее перелом позвоночника.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС, пожарные оперативно справились с огнем, не допустив его распространения на соседние дома. Площадь возгорания составила 48 квадратных метров.

Причиной трагедии могла стать неисправность электропроводки. На месте работают психологи МЧС, оказывая помощь пострадавшим и очевидцам происшествия. Местные власти начали проверку по факту случившегося.

Ранее в Ленинском районе Астрахани произошел пожар, который унес жизни трех человек, в том числе несовершеннолетнего. В региональном управлении СК уточнили, что также в результате возгорания пострадал мужчина.

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