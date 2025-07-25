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25 июля 2025 в 04:25

Пожар в Астрахани унес жизни троих человек

СК: пожар в Астрахани привел к гибели троих человек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ленинском районе Астрахани произошел пожар, который унес жизни трех человек, в том числе несовершеннолетнего, сообщила пресс-служба СУ СК России по Астраханской области. В ведомстве уточнили, что также в результате возгорания пострадал мужчина.

В результате возгорания погибли три человека, в том числе ребенок. Кроме того, мужчина 1959 года рождения с ожогами доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая помощь, — указано в публикации.

До этого в Сочи произошел пожар на территории гаражного кооператива. Причиной оказалось падение обломков сбитого беспилотника. В результате инцидента загорелись четыре гаража на улице Авиационной.

Ранее жительница Новошахтинска в Ростовской области стала жертвой пожара в местном торговом центре. Огонь вспыхнул в торговом центре на улице Ленина, пламя охватило 1,3 тысячи квадратных метров. При этом во время пожара посетителей в здании не было. К ликвидации возгорания привлекли 84 специалиста и 29 единиц техники. При этом появилась информация, что при тушении погиб сотрудник пожарной части.

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