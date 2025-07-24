В сгоревшем торговом центре Новошахтинска нашли тело женщины

Жительница Новошахтинска в Ростовской области погибла в результате пожара в местном торговом центре, сообщили в пресс-службе МЧС России по региону. По данным ведомства, в настоящее время спасатели ищут еще одну женщину.

На месте пожара в Ростовской области обнаружено тело погибшей. Продолжаются поиски еще одной сотрудницы ТЦ, — говорится в сообщении.

Огонь вспыхнул в торговом центре на улице Ленина в Новошахтинске утром четверга, 24 июля. По данным регионального управления МЧС, пламя охватило 1,3 тысячи квадратных метров. При этом во время пожара посетителей в здании не было. К ликвидации возгорания привлекли 84 специалиста и 29 единиц техники.

Позднее Telegram-канал 112 сообщил, что при тушении пожара в торговом центре Новошахтинска погиб сотрудник пожарной части. По его данным, замначальника службы пожаротушения также получил серьезные ожоги ног и был госпитализирован.

До этого в Сочи произошел пожар на территории гаражного кооператива. Причиной оказалось падение обломков сбитого беспилотника. В результате инцидента загорелись четыре гаража на улице Авиационная.