Огонь охватил гаражи из-за падения дрона ВСУ в Сочи

В Адлерском районе Сочи произошел пожар на территории гаражного кооператива из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА), сообщили в Telegram-канале оперштаба Краснодарского края. В результате инцидента загорелись четыре гаража на улице Авиационная.

Общая площадь пожара составила около 200 квадратных метров. Возгорание было быстро ликвидировано — уже к 02:51 по московскому времени. Пострадавших, по предварительной информации, нет.

Ранее ВСУ атаковали нефтебазу в «Сириусе» в Краснодарском крае, заявил глава администрации ФТ Дмитрий Плишкин. Он призвал жителей воздержаться от поездок в этом районе.

До этого Telegram-канал SHOT писал, что около пяти взрывов прогремело над Сочи, сработала система ПВО. Жители рассказали SHOT, что видели яркие вспышки над морем и слышали громкие хлопки в центральном районе, нескольких городах и ПГТ. Кроме того, SHOT выяснил, что в населенном пункте наблюдаются перебои в работе интернета. Минобороны России и местные власти не комментировали ситуацию.