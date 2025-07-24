Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
24 июля 2025 в 05:00

Огонь охватил гаражи из-за падения дрона ВСУ в Сочи

Гаражный кооператив загорелся из-за падения БПЛА ВСУ в Сочи

Частные гаражи в Москве Частные гаражи в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Адлерском районе Сочи произошел пожар на территории гаражного кооператива из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА), сообщили в Telegram-канале оперштаба Краснодарского края. В результате инцидента загорелись четыре гаража на улице Авиационная.

Общая площадь пожара составила около 200 квадратных метров. Возгорание было быстро ликвидировано — уже к 02:51 по московскому времени. Пострадавших, по предварительной информации, нет.

Ранее ВСУ атаковали нефтебазу в «Сириусе» в Краснодарском крае, заявил глава администрации ФТ Дмитрий Плишкин. Он призвал жителей воздержаться от поездок в этом районе.

До этого Telegram-канал SHOT писал, что около пяти взрывов прогремело над Сочи, сработала система ПВО. Жители рассказали SHOT, что видели яркие вспышки над морем и слышали громкие хлопки в центральном районе, нескольких городах и ПГТ. Кроме того, SHOT выяснил, что в населенном пункте наблюдаются перебои в работе интернета. Минобороны России и местные власти не комментировали ситуацию.

гаражи
пожары
Краснодарский край
дроны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, за сколько Байден продал права на свои мемуары
Турэксперт раскрыла, в какой стране мужчинам нельзя носить желтый цвет
Порядка 81 тысячи жителей Приамурья остались без света из-за непогоды
Сажаем в июле: какие овощи и зелень дадут большой урожай до первых холодов
Названы пошлины, которые существенно вырастут с 1 сентября в России
В России передвинули крайний срок оплаты услуг ЖКХ
«Град» разгромил ВСУ, крах обороны под Сумами: успехи ВС РФ к утру 24 июля
В Венгрии рассказали, как ЕС мешает урегулированию конфликта на Украине
В Совфеде РФ раскрыли смысл союза между ФРГ и Великобританией
Шаурму больше не ем! Готовлю трубочки с фаршем и сыром — это вкуснее
Россиянам дали советы, как не ошибиться с вкладами
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 24 июля
Названо оружие, в производстве которого США отстают от России
Марочко рассказал, как глубоко армия РФ вклинилась в оборону ВСУ под Сумами
Что купить для автомобиля летом: топ-6 полезных товаров
Огонь охватил гаражи из-за падения дрона ВСУ в Сочи
Следствие требует заочно арестовать одного из лидеров РДК
«Только одно решение»: Сийярто объяснил, зачем нужно соглашение РФ и США
Протестующие могут заночевать на месте митинга в Киеве
Стало известно о ликвидации военных ВСУ в Дачном
Дальше
Самое популярное
Будет цвести до Нового года: этот цветок не боится мороза и снега
Общество

Будет цвести до Нового года: этот цветок не боится мороза и снега

Ситуация в аэропортах РФ 22 июля: задержки и отмены рейсов, что в Москве
Общество

Ситуация в аэропортах РФ 22 июля: задержки и отмены рейсов, что в Москве

Избили и сняли трусы: студентка привела «братков» в лес для жестокой мести
Криминал

Избили и сняли трусы: студентка привела «братков» в лес для жестокой мести

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.