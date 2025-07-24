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24 июля 2025 в 12:59

Пожарный погиб при тушении возгорания в торговом центре в Новошахтинске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудник пожарной части погиб при тушении крупного пожара в торговом центре на улице Ленина в Новошахтинске Ростовской области, сообщает Telegram-канал 112. По данным канала, замначальника службы пожаротушения также получил серьезные ожоги ног и был госпитализирован.

Возгорание началось утром 24 июля, когда в здании еще не было посетителей. Несколько сотрудников ТЦ считаются пропавшими. Известно, что пожар охватил площадь около 1300 квадратных метров. На данный момент огонь потушен, продолжается ликвидация последствий.

Ранее в Москве на Мытной улице произошел крупный пожар в многоэтажном доме, в результате которого погиб один человек и пострадали девять. Огонь охватил две квартиры и балкон на четвертом этаже. Троим жильцам пришлось спасаться, выпрыгивая из окон. Всего удалось эвакуировать 15 человек. Огонь локализировали на площади 100 квадратных метров. В операции участвовали 34 сотрудника МЧС и 10 единиц спецтехники.

До этого в Ингушетии в Карабулаке произошел пожар в квартире на пятом этаже из-за короткого замыкания в самодельном удлинителе. Возгорание удалось ограничить площадью 30 квадратным метрам благодаря оперативным действиям спасателей.

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