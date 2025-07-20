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20 июля 2025 в 19:46

В Ингушетии квартира сгорела из-за самодельного удлинителя

В ингушском Карабулаке произошел пожар из-за короткого замыкания удлинителя

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Ингушетии в городе Карабулаке из-за короткого замыкания в удлинителе загорелась квартира в жилом доме, передает пресс-служба МЧС. Пожар распространился на площади 30 кв. метров. Уточняется, что возгорание произошло на пятом этаже.

В городе Карабулаке загорелась квартира на пятом этаже. Причиной стало короткое замыкание самодельного удлинителя, к которому был подключен другой удлинитель. Огонь повредил имущество жильцов, но благодаря быстрому реагированию спасателей его удалось остановить на 30 «квадратах», — указывается в сообщении.

Ведомство призывает не использовать самодельные или поврежденные электроприборы и не перегружать сеть. При первых признаках неисправности проводки необходимо сразу же отключить технику от сети.

Ранее сообщалось, что пожарные спасли 90-летнюю жительницу Барнаула, застрявшую в горящей квартире. По данным ведомства, огонь распространился на втором этаже жилого дома. Спасатели эвакуировали бабушку с охваченного дымом балкона при помощи трехколенной лестницы. Предполагается, что возгорание началось из-за короткого замыкания в стиральной машинке.

Ингушетия
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