Пожарные спасли из огня 90-летнюю бабушку

Пожарные спасли 90-летнюю жительницу Барнаула, застрявшую в горящей квартире, сообщили в пресс-службе МЧС России. По данным ведомства, огонь распространился на втором этаже жилого дома. Спасатели эвакуировали бабушку с охваченного дымом балкона при помощи трехколенной лестницы.

В Барнауле пламя охватило жилье в многоэтажке: на втором этаже горели вещи. С охваченного дымом балкона пожарные спасли бабушку. Для ее эвакуации установили две трехколенные лестницы. Пенсионерка передана врачам, — говорится в сообщении.

Уточняется, что огонь охватил площадь в пять квадратных метров. На месте работали 10 специалистов ведомства. Оперативные действия пожарных позволили избежать перехода огня на другие помещения. Предполагается, что возгорание началось из-за короткого замыкания стиральной машинки.

Ранее в Сети появилось видео пожара в частном доме после удара молнии в Подмосковье. На опубликованных кадрах можно увидеть, как горит здание, при этом в небо поднимается огромный столб черного дыма.