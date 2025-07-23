Один человек стал жертвой пожара в жилом доме в Москве

Один человек стал жертвой пожара в жилом доме в Москве МЧС РФ: девять человек пострадали и один погиб при пожаре в жилом доме в Москве

В Москве на Мытной улице вспыхнул пожар в многоэтажном жилом доме, охватив огнем две квартиры и балкон на четвертом этаже. По предварительным данным пресс-службы МЧС РФ по городу, один человек погиб и еще девять получили травмы разной степени тяжести.

Спасатели отметили, что до прибытия сотрудников МЧС трое жильцов выпрыгнули из окон. Они находятся в машине скорой помощи, сейчас их здоровьем занимаются медики.

Сотрудникам МЧС удалось эвакуировать из здания 15 человек. На месте работают 34 спасателя, они привлекли 10 единиц спецтехники.

Пожар локализован на площади 100 квадратных метров, — сообщили в пресс-службе МЧС.

В настоящее время пожарные завершают ликвидацию возгорания. Причины происшествия и точное количество пострадавших уточняются.

Ранее сообщалось, что крупный пожар произошел в недостроенном доме на улице Ветеранов в Краснодаре. На кадрах, опубликованных в Сети, были видны клубы черного дыма, поднимающегося в небо. По словам очевидцев, город буквально заволокло пеленой. На месте работали экстренные службы.