Обломки БПЛА рухнули на многоэтажку в российском регионе Богомаз: обломки БПЛА упали на многоквартирный дом и нежилое здание в Брянске

Обломки беспилотника Вооруженных сил Украины упали на многоквартирный дом и нежилое здание в Брянске, сообщил губернатор области Александр Богомаз в своем Telegram-канале. По его словам, пострадавших и разрушений в результате инцидента нет. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

При отражении одной из воздушных атак [ВСУ] обломки сбитого беспилотника упали на нежилое здание и многоквартирный жилой дом в Советском районе города Брянска. При обследовании мест падения обломков разрушений не выявлено. Пострадавших нет, — написал он.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что дежурные средства ПВО уничтожили 54 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Россией в ночь на 26 июля. По данным ведомства больше всего дронов — 24 — было сбито над территорией Брянской области.

До этого врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь информировал, что беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал автомобиль с людьми в регионе, он сгорел. По его словам, два человека погибли. На месте ЧП работают специалисты.