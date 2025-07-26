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26 июля 2025 в 08:25

Бутерброды, прощайте! Почему каша и макароны — лучший завтрак для мозга

Чем полезны углеводы на завтрак Чем полезны углеводы на завтрак Фото: Andrey Turusov/Global Look Press

Многие начинают утро с чашки кофе и бутерброда, но диетологи все чаще советуют менять привычный завтрак на сложные углеводы. Не ради фигуры — ради ума. Каша, макароны из твердых сортов, цельнозерновой хлеб — это не просто углеводы, а топливо для мозга, способное улучшить память, внимание и настроение уже с утра.

Почему мозгу нужны углеводы?

Главный источник энергии для мозга — глюкоза. Без нее нейроны работают хуже, снижается скорость реакции, внимание рассыпается. Быстрые углеводы (булки, сладкое) дают резкий скачок сахара в крови и такой же резкий спад, результат: сонливость, раздражительность и желание снова перекусить. А вот медленные углеводы — в каше или макаронах из твердых сортов — обеспечивают равномерный приток энергии на несколько часов.

Что выбрать: кашу или макароны?

Овсянка, гречка, киноа, ячневая крупа — отличный выбор. Эти продукты богаты витаминами группы B, железом и клетчаткой. Они медленно перевариваются, дают чувство сытости и поддерживают уровень сахара в крови.

Макароны из твердых сортов пшеницы не враги, а друзья. Они содержат не только сложные углеводы, но и белок, а в сочетании с овощами или яйцом становятся полноценным завтраком. Главное — не запивать их сладкой газировкой и не заедать пирожными.

А если нет времени?

Сварите накануне гречку или овсянку, утром разогрейте и добавьте кусочек сливочного масла или тертое яблоко с корицей. Можно взять макароны из твердых сортов, добавить немного тертого сыра, отварное яйцо или пару ложек творога — получится сытно, вкусно и полезно.

Краткий вывод

Правильный завтрак — это не только энергия для тела, но и забота о мозге. Каша или макароны с утра — лучше, чем булка или батончик на бегу. Медленные углеводы заряжают надолго, улучшают концентрацию и помогают быть продуктивным без перекусов и кофеиновых горок.

  • Совет: не пропускайте завтрак. Даже если нет аппетита, съешьте полпорции каши или пару ложек творога. Мозг скажет спасибо.

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макароны
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кулинария
Анастасия Фомина
А. Фомина
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Бутерброды, прощайте! Почему каша и макароны — лучший завтрак для мозга
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