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26 июля 2025 в 09:34

В Казахстане объяснили скандальный закон о никабах

Казахстан ввел запрет на никабы для общественной безопасности

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Казахстан ввел запрет на ношение никабов для обеспечения общественной безопасности, сказано на сайте правоохранительных органов Polisia.kz. Скрывающую лицо одежду нельзя носить в публичных местах с 12 июля.

Главная цель соответствующей поправки в закон — обеспечение общественной безопасности, идентификации лиц и соблюдение общественного порядка без ущемления прав и свобод граждан, включая право на свободу вероисповедания, — указали полицейские.

Согласно закону президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева, теперь закрывать лицо одеждой разрешается лишь в исключительных случаях: если это предусмотрено законом, связано с выполнением служебных обязанностей, обусловлено медицинскими причинами, необходимостью защиты от плохих погодных условий, мерами гражданской обороны или участием в спортивных и культурных мероприятиях.

Также закон о никабах был введен и в Киргизии. Там за ношение одежды, затрудняющей идентификацию граждан, полагаются штрафы: нарушители будут платить 20 тысяч сомов (около 23 тысяч рублей). Исключение сделано для тех, кто закрывает лицо по профессиональной необходимости.

Казахстан
Касым-Жомарт Токаев
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одежда
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