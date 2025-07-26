Стало известно, продолжатся ли тропические ливни в Москве

Период тропических дождей в Москве закончился, на выходных условий для формирования осадков не будет, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, которые приводит РИА Новости, в регионе изменились барические условия — давление существенно повысилось.

После небывалых осадков, по-настоящему тропических, которые полностью подпадают под этот термин, у всех на устах вопрос: закончился ли период таких осадков. Да, сейчас можно говорить, что да, — сказал Вильфанд.

По его словам, давление на выходных будет около и выше нормы по сравнению с теми значениями, которые были последние 10 дней. Именно они сопутствовали циклонической циркуляции и аномальным осадкам в столице.

Ранее научный сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала, что в центре и на юге европейской части страны выдастся жаркая и в целом сухая неделя. Кроме того, Гидрометцентр Москвы прогнозирует в столице безоблачные выходные. Дневная температура будет держаться выше плюс 25 градусов и постепенно расти.