Аномальная жара +40 и влажность: погода в РФ 28 июля — 3 августа

Жаркая и в целом сухая неделя выдастся в центре и на юге европейской части страны, а на Урале ожидаются дожди. Сильный зной прогнозируется в Сибири и местами на Дальнем Востоке. NEWS.ru рассказала Научный сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала NEWS.ru о погоде в РФ с 28 июля по 3 августа.

Какая погода будет в Москве и соседних регионах

На европейской территории России продолжается жаркое лето. Антициклон усилит свое влияние, но иногда атмосферные фронты западных циклонов будут проходить над некоторыми регионами центра и северо-запада, поэтому в отдельные дни там не исключены дожди с грозами.

В Москве, Подмосковье, Тверской, Смоленской, Костромской, Владимирской, Ивановской и Ярославской областях 28 и 29 июля переменная облачность, без осадков, с 30 июля по 3 августа местами возможны кратковременные дожди. Днем прогнозируется жара до +25–30 градусов.

В Рязанской, Калужской, Тульской, Орловской и Брянской областях тоже будет без осадков, температура до +30 градусов. В Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской и Белгородской областях также дожди не ожидаются, столбики термометров поднимутся до отметки +31–33 градуса.

Где в России будут идти дожди

В Санкт-Петербурге с понедельника по среду ожидается облачная погода с дождями. В начале недели столбики термометров местами покажут до +32 градусов, во вторник ожидается около +30, в среду — до +29. Во второй половине недели будет переменная облачность, без осадков, дневная температура — до 27–29 градусов.

В Карелии, Ленинградской, Псковской, Новгородской, Вологодской и Мурманской областях температура в начале недели будет почти на пять градусов выше климатической нормы. Термометры покажут +25–30 градусов. В отдельные дни здесь возможны кратковременные дожди, особенно в крайне западной части Северо-Западного федерального округа.

Сильные осадки ожидаются в Калининградской области в понедельник и умеренные — во вторник. Но в этом регионе будет прохладнее — +21–23 градуса.

На востоке Северо-Западного федерального округа, в Республике Коми, Ненецком автономном округе и Архангельской области несмотря на преобладающее влияние антициклона, возможны дожди в середине и конце недели. Температура воздуха на три-пять градусов будет выше климатической нормы. В Архангельской области ожидается до +30–32 градусов, в Ненецком округе в понедельник днем около +22 градусов, а в последующие дни воздух прогреется до +25–27. В Коми — +28–30 градусов.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В каких регионах России будет +40

На севере Поволжья — в Удмуртии, Марий-Эл, Чувашии, Пермском крае, Нижегородской и Кировской областях — температура прогнозируется выше климатической нормы. В понедельник воздух прогреется здесь до +29 градусов, а к четвергу — до +30. Локальные дожди во второй половине недели возможны только в Нижегородской и Кировской областях.

В Татарстане, Башкирии, Мордовии, Ульяновской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Оренбургской областях будет прохладно. Дневная температура ожидается в диапазоне от +16 до +21 градуса. В последующие сутки потеплеет до +27–30. Осадки здесь почти не прогнозируются. Умеренные дожди могут пройти в начале недели в отдельных районах Башкортостана.

В Калмыкии, Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях без осадков и жарко, но отклонений от климатической нормы не наблюдается. На протяжении недели здесь термометры покажут +30–37 градусов.

В Краснодарском и Ставропольском крае, а также республиках Северного Кавказа сухо и сильная жара: дневная температура ожидается в пределах +32–38 градусов, временами до +39 и выше.

Какая погода будет на Урале и в Сибири

На севере Урала температура превысит климатическую норму на один-два пункта. На Ямале неделя начнется с дождей, которые будут идти в понедельник и вторник. Дневная температура 28 июля достигнет +27 градусов, в последующие дни — 22–24 градуса тепла. В Ханты-Мансийском автономном округе в понедельник и вторник небольшие кратковременные дожди, к середине недели они усилятся, а к концу ослабнут. Температура воздуха в регионе в начале периода поднимется в дневные часы до +30 градусов, к среде опустится до +24, в последующие сутки ожидается до +27.

На юге Уральского федерального округа — в Свердловской, Челябинской, Тюменской и Курганской областях — будет дождливо с понедельника по среду. Температура в начале недели поднимется до +27, со среды ожидается +24, к концу недели потеплеет до +25–27 градусов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Омской, Томской и Новосибирской областях, а также в Алтайском крае жара: в понедельник до +35 градусов, к концу рабочей недели максимальные значения дневных температур достигнут +32 градусов. В понедельник и вторник ожидаются умеренные дожди, в среду они усилятся.

На юге Красноярского края, в Хакасии, Тыве, Республике Алтай и Кемеровской области ожидается жаркая погода — от +31 до +36 градусов. Сильные осадки прогнозируются в четверг на Кузбассе, в остальных районах дожди будут небольшими.

На севере Красноярского края (Таймыр, Эвенкия и Туруханский район) теплее климатической нормы и умеренные дожди, которые усилятся к четвергу. На Таймыре от +17 до +21 градуса, в континентальной части — в диапазоне от +26 до +29.

Где в РФ будет холоднее климатической нормы

В Бурятии +26–29 градусов, в начале недели пройдут сильные осадки, затем они ослабнут. В Забайкальском крае в понедельник, вторник и среду ожидаются ливни. В последующие дни они продолжатся, но станут умеренными. Температура воздуха здесь составит максимум +27 градусов в понедельник и среду, +25— во вторник, в четвергу термометры покажут до +29. В этих регионах будет прохладнее климатической нормы на два-три пункта.

В соседней с Забайкальем Амурской области будет +29 градусов в понедельник и среду, во вторник максимальное значение не превысит +26. В конце недели возможно небольшое повышение температурного фона. Здесь будут идти дожди, местами сильные. На юге Хабаровского края также дождливо, в дневное время столбики термометров покажут +29–31 градус. В соседней Еврейской автономной области на один градус прохладнее, осадки на протяжении всего периода.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Будет ли жарко в самых холодных регионах РФ

На севере Якутии ожидаются дожди, в дневные часы +17–22 градуса. На юге республики также дожди, местами сильные, температура от +25 градусов в понедельник до +23 в четверг. На востоке региона преимущественно без осадков, временами в дневное время столбики термометров могут достигать 30-градуссной отметки. В западных районах Якутии в первой половине недели +21–23 градуса, умеренные дожди, к четвергу потеплеет до +25, но осадки продолжатся. В центре республики Саха в начале недели около +30, к концу рабочей недели станет прохладнее — до +25 градусов в дневное время, сильные дожди прогнозируются здесь в понедельник.

В Магаданской области в начале недели возможны небольшие дожди, с середины — без осадков. В дневные часы столбики термометров поднимутся до отметки +28 градусов, что на три пункта выше климатической нормы. На Чукотке +25–27, временами дожди, особенно в понедельник и вторник.

Где в РФ будет тепло и влажно

На Камчатке в понедельник ожидаются сильные дожди, в последующие сутки они продолжатся, но станут менее интенсивными. Максимальная дневная температура воздуха — в диапазоне от +22 до +25 градусов.

На Сахалине погода будет теплее климатической нормы, но в среднем в дневное время не стоит ждать сильную жару: в среднем ожидается около +25 градусов. В понедельник и четверг прогнозируются дожди.

В Приморье будет теплее климатической нормы на три градуса, дневные температуры — от +28 до +31. Сильные дожди стоит ждать в четверг, 1 августа, но предыдущие дни также не обойдутся без осадков.

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