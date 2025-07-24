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24 июля 2025 в 18:30

Ураганы и африканская жара до +36? Погода в Москве в конце июля: чего ждать

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В конце июля в Москве будут преобладать теплые дни. Что еще известно о прогнозе погоды в российской столице на последнюю неделю второго летнего месяца, ждать ли ураганов и африканской жары до +36 градусов?

Какая погода будет в Москве в конце июля

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что жаркого окончания июля в Москве не прогнозируется.

«Сезон, конечно, продолжится и еще будет долго радовать москвичей умеренным теплом и солнцем. Но, по всей видимости, экватор лета с самыми высокими температурами воздуха, которые обычно приходятся на финал июля, в Центральной России будет пройден в эти дни. Лето начнет очень медленно угасать», — уточнил он.

По предварительной информации метеосервисов, в российской столице с 20 по 31 июля 2025 года будет переменчивая погода с преобладанием теплых, однако дождливых дней.

Так, с 25 по 31 июля температура воздуха днем составит от +23 до +25 градусов, ночью — от +14 до +15 градусов. Дожди сохранятся, но будут менее интенсивными.

Таким образом, в конце июля в Москве ураганов и африканской жары до +36 градусов не ожидается.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Какая погода будет в Москве в начале сентября

По предварительной информации синоптиков, в сентябре 2025 года в Москве будет нестабильная погода с резкими колебаниями температуры и обильными осадками, когда климатические условия могут меняться за несколько часов.

Так, в центральных регионах России, включая Москву и Подмосковье, прогнозируется значительное увеличение количества дождливых дней. В начале сентября в этих районах прогнозируются осадки, которые могут достигать 90% месячной нормы. Это означает, что дожди будут идти почти ежедневно.

При этом синоптики отмечают, что в начале сентября в российскую столицу может прийти циклон, из-за которого увеличится влажность в регионе, однако отсутствие облачности, наоборот, принесет тепло. Температура воздуха, предположительно, будет достигать +17 градусов в дневное время.

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