Москвичам рассказали, какие погодные сюрпризы ждут их в конце июля Синоптик Позднякова: в последние дни июля в Москве будет жаркая погода

В последние дни июля в Москве ожидается жаркая погода, а температура воздуха достигнет 30 градусов, заявила NEWS.ru специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, в ближайшие выходные будет сухо и солнечно.

Мы в информационном агентстве считаем, что все выходные погода будет сухая и солнечная, для Москвы даже жаркая. Температура воздуха будет в пределах 25-27 градусов. В начале следующей недели она уже превысит отметку в 30 градусов. Во вторник мы ждем 30-31 градус тепла. То есть жаркая погода будет во вторник и в среду, — пояснила Позднякова.

Она уточнила, что осадков в ближайшие пять дней не ожидается. По ее словам, конец июля традиционно считается самым жарким периодом года.

Осадков в Москве в ближайшие пять дней мы не ожидаем. Погода вполне комфортная, фон температуры будет чуть выше климатической нормы, но нужно сказать, что, в принципе, последние дни июля, а мы сейчас говорим как раз о них, это самые жаркие дни года. Поэтому и хорошо, что жаркая погода вернулась к нам именно в этих числах месяца, — резюмировала Позднякова.

Ранее член Европейской и Американской ассоциаций эндокринологов Анас Альфарадж заявил, что больным сахарным диабетом необходимо не забывать о повышении уровня сахара в крови при длительном нахождении на солнце. По его словам, таким людям нужно менять дозировки инсулина, подстраивая их под погоду, чтобы избежать негативных последствий.