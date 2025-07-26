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26 июля 2025 в 09:03

Алаудинов допросил устроившего дебош в ЛНР чеченца

Алаудинов опубликовал видео беседы с устроившим дебош в ЛНР чеченцем Берсаевым

Апти Алаудинов Апти Алаудинов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Замначальника главного военно-политического управления Минобороны России, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов опубликовал в своем Telegram-канале видео беседы с чеченским военным Алиханом Берсаевым, устроившим дебош в Луганской Народной Республике. Мужчина, который, как утверждается, пытался выдать себя за бойца «Ахмата», признал, что не имеет никакого отношения к формированию.

Меня зовут Берсаев Алихан Алихаджиевич, я военнослужащий Министерства обороны [России]. <...> Никакого отношения я к спецназу «Ахмат» не имею, я об этом нигде не говорил, — сказал он.

На вопрос командира о достойности своего поведения Берсаев дал отрицательный ответ, заявив о готовности понести наказание и принеся извинения всем, кого задел своим поступком. В ходе разговора он попытался снять с себя ответственность за конфликт с бойцом ММА Максимом Дивничем, утверждая, что не был зачинщиком инцидента.

Следствие во всем разберется, — резюмировал Алаудинов.

Ранее Алаудинов заявил, что участник СВО Алихан Берсаев является «позором чеченского народа». Он осудил военного за драку с бойцом смешанных единоборств Максимом Дивничем.
Апти Алаудинов
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Чечня
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