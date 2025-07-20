«Позор нации»: Алаудинов осудил чеченского военного за драку с бойцом ММА Алаудинов осудил чеченского бойца Берсаева за драку со спортсменом Дивничем

Участник СВО Алихан Берсаев является «позором чеченского народа», заявил в своем Telegram-канале замначальника главного военно-политического управления Минобороны России, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов. Он осудил военного за драку с бойцом смешанных единоборств Максимом Дивничем.

Тот персонаж (Берсаев. — NEWS.ru) — я про него высказался, кто он для меня. Это позор чеченской нации. Но он уже все, он уже находится там, где должен находиться. Он никогда не имел отношения к спецназу «Ахмат», — сказал он.

Особое внимание Алаудинов уделил второму участнику конфликта — бойцу ММА Максиму Дивничу. Генерал обвинил спортсмена в разжигании межнациональной розни и публично предложил ему личную встречу для обсуждения ситуации.

Ранее Алихан Берсаев прокомментировал обвинения со стороны Дивнича. Последний утверждал, что военный приставал к девушкам в луганском бассейне и вступил в конфликт после замечания. По словам Берсаева, боец солгал. Он добавил, что Дивнич поступил так из-за его чеченского происхождения, и выразил уверенность в наличии неприязни к чеченцам.