Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 июля 2025 в 17:29

Чеченский боец ответил на обвинения в приставаниях к девушкам

Боец СВО Берсаев заявил, что спортсмен Дивнич солгал о приставаниях к девушкам

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Участник СВО из Чечни Алихан Берсаев прокомментировал обвинения со стороны бойца смешанных единоборств Максима Дивнича в Telegram-канале. Последний утверждал, что военный приставал к девушкам в луганском бассейне и вступил в конфликт после замечания. По словам Берсаева, боец солгал.

Дивнич заявил, что его оппонент имеет судимость за вымогательство и служит в спецназе «Ахмат», призвав Апти Алаудинова обратить внимание на ситуацию. В своем ответе Берсаев отметил, что оппонент стремится привлечь внимание к своей персоне за счет его имени и разжечь межнациональную ненависть. Он подчеркнул, что спортсмен намеренно исказил факты и солгал о произошедшем.

Берсаев добавил, что Дивнич поступил так из-за его чеченского происхождения и выразил уверенность в наличии неприязни к чеченцам. Он указал на свою любовь к русскому народу и рассказал о своих дружеских отношениях с теми людьми, которые могут это подтвердить.

Кроме того, Берсаев опроверг информацию о службе в «Ахмате» и признал, что действительно подошел к одной из девушек, но быстро отошел, узнав о ее замужестве. В завершение он упомянул, что Дивнич оскорбил его, назвав «чуркой».

Ранее в Пензе 17-летняя девушка после экзамена стала жертвой иностранца, который приставал к ней прямо на улице. Мужчина не оставлял ее в покое, пока на помощь россиянке не пришла мать.

Чечня
СВО
ЛНР
девушки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Брянске умер артист местного ВИА «Стожары»
Более 10 тысяч крымчан остались без света из-за аномальной жары
В ОАЭ заявили о возможном создании военного союза России и Китая
Билеты всех категорий раскупили на VK Fest в Москве
В Госдуме ответили фон дер Ляйен на слова об ударе по военной машине России
В Госдуме назвали ключевое решение для обеспечения молодых семей жильем
ОЗХО обвинили в молчании после применения ВСУ химоружия
«Пока не перестало хлюпать»: девочка 20 раз ударила гирей по голове мамы
Полицейские Петербурга задержали 26 нелегальных мигрантов в ходе рейда
Стало известно о блокировке счетов легендарного российского певца
Чеченский боец ответил на обвинения в приставаниях к девушкам
50 танков, 50 тысяч солдат: ВСУ готовят новое вторжение в РФ, чем ответим
«Будет другой разговор»: в Совфеде ответили на угрозы Калининграду от НАТО
«Смотрю до первого мата»: Лукинский о современном юморе
«Влюбился в первом классе»: Лукинский рассказал об отношениях с женой
Раскрыта дата прощания с режиссером Карой
Минюст признал иноагентами двух российских журналистов и интернет-портал
Собака чуть не разорвала шестилетнего мальчика в Новой Москве
Стало известно о возможной встрече Путина, Си Цзиньпина и Трампа
Лукинский раскрыл, как впервые попал в «Аншлаг» Дубовицкой
Дальше
Самое популярное
Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?
Общество

Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Культура

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Как оформить авто, если его хозяин умер
Общество

Как оформить авто, если его хозяин умер

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.