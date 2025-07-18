Чеченский боец ответил на обвинения в приставаниях к девушкам Боец СВО Берсаев заявил, что спортсмен Дивнич солгал о приставаниях к девушкам

Участник СВО из Чечни Алихан Берсаев прокомментировал обвинения со стороны бойца смешанных единоборств Максима Дивнича в Telegram-канале. Последний утверждал, что военный приставал к девушкам в луганском бассейне и вступил в конфликт после замечания. По словам Берсаева, боец солгал.

Дивнич заявил, что его оппонент имеет судимость за вымогательство и служит в спецназе «Ахмат», призвав Апти Алаудинова обратить внимание на ситуацию. В своем ответе Берсаев отметил, что оппонент стремится привлечь внимание к своей персоне за счет его имени и разжечь межнациональную ненависть. Он подчеркнул, что спортсмен намеренно исказил факты и солгал о произошедшем.

Берсаев добавил, что Дивнич поступил так из-за его чеченского происхождения и выразил уверенность в наличии неприязни к чеченцам. Он указал на свою любовь к русскому народу и рассказал о своих дружеских отношениях с теми людьми, которые могут это подтвердить.

Кроме того, Берсаев опроверг информацию о службе в «Ахмате» и признал, что действительно подошел к одной из девушек, но быстро отошел, узнав о ее замужестве. В завершение он упомянул, что Дивнич оскорбил его, назвав «чуркой».

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