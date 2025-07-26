В США раскрыли, как сбой Starlink повлиял на планы ВСУ

В США раскрыли, как сбой Starlink повлиял на планы ВСУ Reuters: боевые операции ВСУ сорвались из-за сбоя Starlink

ВСУ пришлось отложить несколько боевых операций с использованием беспилотников по причине глобального сбоя Starlink 24 июля, сообщил Reuters один из командиров ВСУ. По словам основателя украинской некоммерческой цифровой системы «Очи» Александра Дмитриева, произошедшее показало, что командование не может полагаться только на облачные сервисы.

Если теряется связь с интернетом, возможность вести боевые действия практически исчезает, — подчеркнул эксперт.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что система Starlink является неотъемлемой частью военной инфраструктуры ВСУ. Парламентарий отметил, что без этого координация формирований противника просто рухнет. Милонов также считает, что глава компании SpaceX Илон Маск использует поставки Starlink Украине как прибыльный бизнес-проект.

По словам вице-президента Starlink Майкла Николса, перебои в работе сервиса произошли из-за отказа критически важных компонентов внутреннего программного обеспечения, которые отвечают за работу базовой сети. Он отметил, что проблемы наблюдались около двух с половиной часов.