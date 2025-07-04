Путин указал на дверь: Трамп не смог прогнуть позицию России по Украине

Путин указал на дверь: Трамп не смог прогнуть позицию России по Украине

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что разочарован состоявшимся накануне телефонным разговором с президентом РФ Владимиром Путиным. Российский лидер четко обозначил свои цели по Украине и заявил, что не отступит от них, а американский президент открыто выразил недовольство отсутствием прогресса. Переговоры России и США зашли в тупик или у Москвы остались рычаги влияния на Вашингтон — в материале NEWS.ru.

Зачем Трамп позвонил Путину

Телефонный разговор Путина и Трампа продлился почти час. По словам помощника главы РФ Юрия Ушакова, беседа двух лидеров протекала на одной волне, оказалась деловой и конкретной.

Центральной темой переговоров стал украинский конфликт. Трамп в очередной раз поставил вопрос о скорейшем завершении военных действий. При этом российская сторона дала четкий ответ о своих намерениях.

«Естественно, обсуждалась украинская проблематика. Дональд Трамп вновь поставил вопрос о скорейшем прекращении военных действий [на Украине]. Наш президент сказал, что Россия будет добиваться поставленных целей, то есть устранения всем известных первопричин, приведших к нынешнему положению дел, к нынешней острой конфронтации. И от этих целей Россия не отступится», — сообщил Ушаков.

Путин подчеркнул готовность российской стороны продолжать переговоры и сообщил Трампу о реализации стамбульских договоренностей. Конкретные шаги для третьего раунда переговоров в Турции не обсуждались, однако Москва готова к нему.

Помимо украинского вопроса, лидеры обсудили ситуацию вокруг Ирана, Сирии на Ближнем Востоке в целом. Путин подчеркнул важность урегулирования сложных вопросов исключительно методами дипломатии. Стороны договорились продолжать контакты по линии МИД, Минобороны стран и на высшем уровне.

Путин поздравил Трампа с Днем независимости США

Путин поздравил Трампа с национальным праздником — Днем независимости США, который отмечается 4 июля. Российский лидер напомнил о значительном вкладе России в становление американской государственности.

Дональд Трамп открыл торжества в честь 250-летия независимости США Фото: Kyle Mazza/UNF News/CNP/Consolidated News P/ Global Look Press

«Конечно, поздравил с отмечаемым завтра национальным праздником Соединенных Штатов — Днем независимости. С нашей стороны было отмечено, что Россия сыграла не последнюю роль в становлении американской государственности, в том числе во время Войны за независимость — это 250 лет назад, а затем и в годы Гражданской войны, завершившейся 160 лет назад», — рассказал накануне Ушаков.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров также поздравил американского коллегу Марко Рубио с Днем независимости США, выразив надежду на стабильность и предсказуемость отношений между государствами.

«Рассчитываю, что совместными усилиями отношения между нашими странами закрепятся на созидательном векторе, обретут позитивную стабильность и предсказуемость на основе взаимного уважения и учета национальных интересов друг друга», — отметил глава МИД.

Как Трамп оценил телефонный разговор с Путиным

Трамп во время общения с журналистами на военной базе Эндрюс под Вашингтоном выразил глубокое недовольство ситуацией вокруг Украины. По итогам переговоров с Путиным он признал полное отсутствие прогресса в разрешении кризиса.

«У нас состоялся разговор <…>. Мы также поговорили о конфликте на Украине, я недоволен», — сказал Трамп.

В России приняли к сведению это заявление, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Безусловно, мы очень внимательно относимся ко всем заявлениям президента Трампа», — подчеркнул представитель Кремля.

Причина разочарования Трампа, по словам американиста Малека Дудакова, заключается в том, что Белый дом продолжает придерживаться идеи как можно скорее договориться о прекращении огня.

«В данном случае эта точка зрения не соотносится с позицией России, которая настаивает на том, что прежде чем переходить к приостановке боевых действий, необходимо разрешить первопричины конфликта», — заявил политолог.

Дональд Трамп Фото: Alex Brandon/AP/TASS

В России тоже недовольны тем, что конфликт на Украине продолжается, высказал мнение в беседе с NEWS.ru зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

«У нас кто-то в стране разве доволен, что конфликт до сих пор не закончился? Вся СВО началась и продолжается для того, чтобы закончить этот конфликт. Ее целью как раз является установление мира, спокойствия, безопасности и порядка на сопредельной нам территории. Путем демилитаризации, денацификации, возвращения Украине нейтрального статуса, по которому она получила независимость», — напомнил он в беседе с NEWS.ru.

По словам Трампа, Белый дом продолжает оказывать военную помощь Киеву, однако масштабы поставок зависят от того, хватает ли вооружений США.

«Мы поставляем оружие, но мы дали очень много оружия. Мы поставляем вооружения, работаем с ними, чтобы помочь им <…>. Мы должны быть уверены в том, что нам самим хватит [вооружений]», — пояснил американский лидер.

Трамп сделал заявление о передаче оружия Киеву, скорее всего, для красного словца, подчеркнул Дудаков.

«Мы видим, что поставки вооружений действительно приостановлены. Это решение было принято во многом из-за технических военных факторов, связанных с истощением американских арсеналов и неспособностью американского ВПК производить больше оружия. Таким образом, США постепенно сокращают свое участие в делах Украины и в украинском конфликте, передавая ответственность за этот проект на плечи европейцев», — рассказал он.

Климов пояснил, что Трамп попал в сложное положение. Ему нужно демонстрировать сбалансированную позицию различным частям своего электората и американского политического истеблишмента.

Экспорт оружия на Украину Фото: Mauricio Campino/Keystone Press Agency/Global Look Press

Как телефонный разговор Трампа и Путина прокомментировали в Европе

Телефонные переговоры Путина с Трампом показывают стремление обоих лидеров вычеркнуть Европу из формулы по урегулированию ситуации на Украине, отметила итальянская газета La Stampa. «Прямая линия Вашингтон — Москва также служит этой цели: отрезать, по обоюдному согласию, европейцев [от участия в переговорах]», — указало издание.

Газета отметила, что Украина оказалась в наихудшем положении. Она находится под гнетом военного давления Москвы, незаинтересованности Вашингтона и недостаточной европейской помощи.

Как ответила Москва на слова Трампа, выразившего недовольство ситуацией на Украине

В ночь на 4 июля, сразу после завершения переговоров Путина и Трампа, Киев подвергся массированной атаке.

«Нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного базирования, аэробаллистическим гиперзвуковым ракетным комплексом „Кинжал“, ударными беспилотными летательными аппаратами дальнего действия по промышленным предприятиям», — сообщили в Минобороны РФ.

Массированный налет начался еще вечером 3 июля и продолжался до утра. «В Киеве прилеты. Ракеты + дроны. Массированный налет „Гераней“ начался еще вечером. Пишут, что были прилеты „Кинжалов“», — сообщил Telegram-канал Colonelcassad.

По информации Telegram-каналов, взрывы также прогремели в Сумской, Черкасской и Полтавской областях. Кроме того, огромный рой ударных дронов атаковал аэропорт Жуляны, где расположен позиционный район ЗРК Patriot.

По мнению Дудакова, успехи России на поле боя могут подтолкнуть американцев к изменению подходов к ситуации на Украине.

«Что касается российско-украинского трека, то я не исключаю, что администрация Трампа всерьез займется переформатированием внутриукраинской политики, учитывая, что там недавно назначили своего посла. Судя по всему, в ближайшее время также планируются определенные перестановки в украинском кабинете министров», — сказал американист.

Климов подчеркнул, что вооруженные силы РФ действуют в соответствии с собственными планами, с учетом тех задач, которые были поставлены президентом в начале специальной военной операции.

«Кто-то при этом звонит или не звонит. Это, может быть, когда-то имеет какое-то значение. Но в любом случае данные задачи связаны не со звонками», — подчеркнул он.

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