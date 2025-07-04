В Кремле отреагировали на разочарование Трампа по Украине Песков: Россия внимательно относится ко всем заявлениям Трампа

Россия внимательно относится ко всем заявлениям американского президента Дональда Трампа, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова хозяина Белого дома о разочарованности итогом разговора с президентом РФ Владимиром Путиным. В частности, глава США выразил недовольство слишком медленным продвижением в разрешении кризиса вокруг Украины, передает ТАСС.

Безусловно, мы очень внимательно относимся ко всем заявлениям президента Трампа, — подчеркнул Песков.

До этого сенатор Андрей Климов обратил внимание на высказывание хозяина Белого дома, что он разочарован ситуацией вокруг Украины, так как ему не удалось «помирить» обе стороны за короткое время. В связи с этим сенатор порекомендовал президенту тоже приложить реальные усилия для разрешения ситуации, а не просто высказываться. По его мнению, Трамп сейчас находится в непростом положении, так как его атакуют со всех сторон.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил американского лидера с национальным праздником — Днем независимости США, который отмечается 4 июля. При этом, как указал помощник главы РФ Юрий Ушаков, глава российского государства отметил значительный вклад России в становление американской государственности.