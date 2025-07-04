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04 июля 2025 в 19:59

Турция присоединится к коалиции по Украине

Минобороны Латвии: Бельгия и Турция присоединятся к коалиции дронов для Украины

Фото: Социальные сети

Бельгия и Турция присоединятся к так называемой «коалиции дронов» под руководством Великобритании и Латвии, куда входит ряд стран, закупающих беспилотники для Украины, сообщило латвийское Министерство обороны. В состав коалиции теперь входят 20 государств.

На проходящем в Риге международном заседании руководство коалиции дронов поддержало желание Бельгии и Турции присоединиться к международной коалиции беспилотников, которую возглавляют Латвия и Великобритания, — говорится в сообщении на сайте министерства.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что «коалиция желающих» под видом благих намерений о вводе миротворцев намерена установить на Украине оккупационный режим. По его словам, европейские лидеры хотят втянуть все стороны в более масштабный конфликт. Политик подчеркнул, что последствия такого шага могут оказаться фатальными.

Также сообщалось, что «коалиция желающих», состоящая из более 30 европейских стран под руководством Великобритании и Франции, готовится к тому, что президент США Дональд Трамп прекратит оружейные поставки Украине. На встрече представителей объединения в Гааге «царила мрачная атмосфера».

Турция
Латвия
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