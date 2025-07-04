Стихийное собрание мигрантов во дворе дома попало на видео В Сети появилось видео массово съехавшихся к одному из домов в Москве мигрантов

В Сети появилось видео стихийного собрания мигрантов во дворе одного из домов в Москве. На опубликованных в Telegram-канале «Колокол» кадрах можно увидеть, как десятки иностранных граждан находятся на огороженной территории, за ее пределами стоят еще человек 20. Также к месту происшествия приехали три автомобиля полиции.

В материале сказано, что мигранты собрались на улице Басовской, 1. По информации Lenta.ru, по этому адресу может находиться некий «умма-шоп». Уммой называется мусульманская община.

По данным канала, по указанному адресу можно найти нелегальный мусульманский центр. В материале сказано, что местные жители жалуются на собрания иностранцев — особенно на их «напевы на всю улицу», доносящиеся с территории центра.

Ранее член Совета по правам человека Кирилл Кабанов заявил, что власти Ханты-Мансийского автономного округа не видят захвата региона приезжими из Закавказья и Средней Азии. По его словам, в регионе идет процесс выдавливания коренного населения и искусственной исламизации.