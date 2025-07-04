В СПЧ заявили о захвате ХМАО мигрантами Член СПЧ Кабанов: власти ХМАО не видят захвата округа выходцами из Средней Азии

Власти Ханты-Мансийского автономного округа не видят захвата региона приезжими из Закавказья и Средней Азии, написал в своем Telegram-канале член Совета по правам человека Кирилл Кабанов. По его словам, в регионе идет процесс выдавливания коренного населения и искусственной исламизации.

Региональная власть усиленно делает вид, что «в Багдаде все спокойно», никаких проблем и это естественный процесс народозамещения. Мол, капризные русские люди уезжают из-за тяжелых условий жизни, а на их место приходят трудолюбивые и неприхотливые мигранты, — написал Кабанов.

Член СПЧ напомнил, что один из местных депутатов говорил о регионе как об исторической территории узбеков. Кабанов считает такие заявления закономерными. По его словам, это «результат провальной миграционной и национальной политики».

Ранее депутат думы ХМАО от КПРФ Халид Таги-заде назвал Югру исторической родиной узбеков. По словам народного избранника, Тюменская область являлась Сибирским ханством. Высказывание вызвало бурные общественные дискуссии и привлекло внимание федеральных депутатов. Позже парламентарий принес извинения.