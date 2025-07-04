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Атаки ВСУ на Россию
04 июля 2025 в 19:49

В ГД призвали повторить опыт Нюрнбергского трибунала после налетов БПЛА ВСУ

Миронов: для организаторов атак БПЛА по России надо вернуть смертную казнь

Сергей Миронов Сергей Миронов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Попытки атаковать мирные города России с применением дронов — это теракты, которые в полной мере отражают идеологию властей Украины, сказал в беседе с NEWS.ru лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. По его словам, специально для организаторов этих налетов следует возродить смертную казнь.

Они хотят кошмарить и убивать русских везде, где только могут. Наша задача — не просто лишить их такой возможности, а уничтожить их. Место нацистским военным преступникам должно быть или на виселице, или за решеткой, но на долгие годы, — подчеркнул политик.

Он напомнил, что ранее уже предлагал отменить мораторий на смертную казнь для террористов. Также Миронов вспомнил практику Нюрнбергского трибунала с повешением крупнейших его осужденных.

В советские годы практиковали расстрелы, но я бы повторил опыт Нюрнбергского трибунала. После его окончания 10 видных нацистских преступников были казнены через повешение, — добавил Миронов.

Утром 4 июля Минобороны РФ сообщило, что ночью украинские БПЛА самолетного типа совершили налеты на пять регионов России. Средства противовоздушной обороны перехватили и сбили 48 дронов. По данным ведомства, больше всего беспилотников — 26 — было уничтожено над Ростовской областью. Средства ПВО ликвидировали 12 летательных аппаратов над Курской, шесть — над Белгородской, три — над Орловской и один — над Липецкой областями.

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