Теракт в «Крокусе»: реакция шоубиза, что сказали SHAMAN, Лолита, Киркоров

Фото: иллюстрация/NEWS.ru

Вчера, 22 марта, в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье произошел теракт. Что об этом известно, как на случившееся отреагировали российские артисты, кто из них отменил выступления?

Что случилось в «Крокусе»

Теракт в «Крокус Сити Холле» случился вчера, 22 марта, перед концертом группы «Пикник», который должен был начаться в 20:00 по московскому времени.

Нападавшие открыли огонь, после чего прогремели взрывы и возник пожар. Он почти полностью уничтожил верхние этажи здания.

Пожар удалось локализовать. К тушению было привлечено 477 человек и 183 единицы техники. На данный момент известно о более чем 80 погибших, из них трое — дети. Пострадали более 120 человек.

СКР возбудил уголовное дело о теракте. В Брянской области остановили один из автомобилей, который проходил по ориентировке.

Как отреагировали артисты

Народный артист России Филипп Киркоров в соцсетях выразил соболезнования всем пострадавшим, их семьям и близким. Поп-король отметил, что готов оказать помощь бизнесмену Аразу Агаларову, который владеет «Крокус Сити Холлом», и его сыну, певцу Эмину Агаларову, бывшему вице-президенту компании.

«Случилась страшная трагедия. Мне сложно подбирать слова. Для нас, для артистов, „Крокус Сити Холл“, концертный зал им. Муслима Магомаева — наш дом. И в наш дом пришли нелюди. Соболезную всем пострадавшим и их семьям и близким. Это чудовищный акт террора, обрушившийся на нас. Сейчас как никогда мы должны все сплотиться. Эмин, Араз, я буду всегда рядом. Страшный вечер. Пока нет места ни словам, ни рассуждениям. Только молюсь! Храни вас Боже!» — написал Киркоров.

Сам Агаларов-младший также обратился со словами поддержки к тем, кто потерял родных. Вчера он вместе с отцом прибыл к месту трагедии и наблюдал за пожаром и эвакуацией раненых.

«Выражаю глубочайшие соболезнования семьям погибших в связи с ужасными событиями в „Крокус Сити Холле“. Этот теракт — страшная трагедия для всех, он коснулся лично меня и моей семьи. Нет слов, чтобы передать всю скорбь», — высказался артист.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru SHAMAN

Исполнитель Ярослав Дронов (SHAMAN) сообщил, что готов оплатить похороны каждого погибшего в «Крокусе» и лечение и реабилитацию пострадавших.

«Любые беды и напасти всегда сплочали нашу страну. Делали Россию еще крепче и сильнее. Напугать и сломать нас не получилось и в этот раз. Все мы одна большая семья, а в семье чужого горя не бывает», — заявил он.

Певица Люся Чеботина отметила, что в концертном зале мог оказаться любой из ее коллег. Она назвала произошедшее «фильмом ужасов наяву».

«Просто не укладывается в голове... Самый настоящий фильм ужасов наяву. „Крокус“ был для нас вторым домом, и там мог быть в тот момент каждый из нас. В холле концертного зала собирается огромное количество людей на дорожках премий и шоу, а также регулярно проходят концерты, где зрителями являются исключительно маленькие детки. Люди, беззащитные люди... Приношу свои глубочайшие соболезнования всем, кто пострадал, а также их семьям. Это — наша общая боль и утрата... Эмин, дорогой, сил тебе...» — прокомментировала Чеботина.

Исполнительница Лолита Милявская подчеркнула, что невозможно смириться с ненавистью и агрессией.

«Каждый день нам несет трагедию в последнее время. Как можно к этому привыкнуть?! Добрый Зритель, работники зала... Мы все были знакомы и хотели жить вечно. Погибшим в этом страшном теракте вечная память и покоя там, где мы еще не были... Нам, живущим и дышащим, никогда не смириться с ненавистью и агрессией. Аминь», — написала она в Telegram-канале.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Лолита

Кто из артистов отменил концерты после теракта

Некоторые российские артисты сообщили об отмене или переносе своих концертов в связи с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле».

Среди них Полина Гагарина, Сергей Лазарев, Любовь Успенская, Егор Крид, Сергей Жуков, Юлия Паршута, Mary Gu. В соцсетях они также выразили соболезнования семьям погибших.

«Я приношу глубочайшие соболезнования родным и близким погибших. Сейчас нет слов, страшное горе. Я хочу сообщить о переносе концерта в Пензе 24.03. Подробности мы сообщим позже», — написала Гагарина в микроблоге.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Полина Гагарина

Чьи концерты должны были пройти в «Крокусе» в ближайшее время

В 2024 году в «Крокус Сити Холле» были запланированы концерты Владимира Кузьмина (29 марта), Любови Успенской (12 апреля), Ани Лорак (19 апреля), Ирины Понаровской (20 апреля), Анастасии Сланевской (Славы) (27 апреля), Григория Лепса (15 июля), Алены Апиной (21 ноября) и других артистов.

28 апреля в концертном зале также должен был пройти финал шоу «Маска».

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