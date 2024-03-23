Какие западные страны поддержали РФ и Путина после теракта в «Крокусе»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Теракт в «Крокус Сити Холле», произошедший вечером 22 марта, осудили правительства десятков стран. Как на трагедию отреагировали представители западных государств и организаций?

Как на теракт отреагировали страны Запада и ООН

Администрация США назвала кадры из «Крокус Сити Холла» ужасающими и выразила соболезнования семьям погибших в результате атаки. Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что в Вашингтоне получают сообщения о случившемся в Москве.

«Наши мысли с теми, чьи близкие погибли в результате этого ужаснейшего нападения», — сказал он.

МИД Канады после теракта в Подмосковье опубликовал заявление, в котором назвал трагедию «чудовищными атаками» террористов.

«Канада в ужасе от чудовищных кадров, поступающих из Красногорска. Канада осуждает эти чудовищные атаки. Мы выражаем соболезнования семьям невинных жертв и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», — отметили в министерстве.

Посольство Великобритании в Москве заявило, что Лондон осуждает теракт в «Крокус Сити Холле» и выражает соболезнования родственникам и близким погибших и пострадавших.

«Это ужасная трагедия. Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким пострадавших и погибших от сегодняшних событий», — отметили в дипломатическим представительстве Британии.

Теракт осудил и президент Италии Серджо Маттарелла.

«Жестокий террористический акт, произошедший в Москве, требует самого решительного осуждения. Отвращение и презрение должны сопровождать насилие против всех невинных жертв. Борьба со всеми формами терроризма должна стать общим обязательством для всего международного сообщества», — отметил он.

МИД Испании сообщил, что в стране потрясены новостями, поступающими из России.

«Выражаем солидарность с пострадавшими, их родственниками и российским народом. Испания осуждает любую форму насилия», — отметили дипломаты.

МИД Кипра заявил, что в стране шокированы трагическими известиями о террористическом нападении в «Крокус Сити Холле» в Москве.

«Решительно осуждаем нападение на гражданских лиц. Искренние соболезнования семьям и близким жертв», — подчеркнули дипломаты.

Офис генерального секретаря ООН сообщил, что он «опечален» произошедшим в «Крокусе», однако позднее изменил формулировку заявления. В новом сообщении значилось, что организация «строжайшим образом» осуждает теракт, а сам генсек Антониу Гутерриш принес свои соболезнования.

«Генеральный секретарь выражает свои глубокие соболезнования семьям погибших, народу и правительству Российской Федерации. Он желает раненым скорейшего выздоровления», — заявил заместитель пресс-секретаря Фархан Хака.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кто еще поддержал Россию и Путина

Глава Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выразил соболезнования российскому президенту Владимиру Путину и народу РФ в связи с трагедией в подмосковном концертном зале.

«Решительно осуждаю этот террористический акт и от имени народа Азербайджана и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам, всему народу России, родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — заявил он.

Также слова соболезнования Путину передал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Уважаемый Владимир Владимирович, от имени белорусского народа и от себя лично выражаю самые искренние соболезнования в связи с чудовищным терактом в концертном зале „Крокус Сити Холл“ в Подмосковье, в результате которого пострадали мирные жители», — отметил он.

Президент Киргизии Садыр Жапаров направил телеграмму президенту России, в которой выразил глубокие соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» и заявил, что выступает за объединение усилий мирового сообщества в борьбе с международным терроризмом.

Исполняющая обязанности президента Вьетнама Во Тхи Ань Сюань направила телеграмму с соболезнованиями Владимиру Путину и главе МИД РФ Сергею Лаврову. Сербский президент Александр Вучич выразил гражданам и руководству России «искренние соболезнования и надежду на то, что террористы как можно скорее предстанут перед правосудием и подобное больше никогда не повторится».

Также свои соболезнования России принесли правительства КНР, Чехии, Нидерландов, Аргентины, Грузии, Туркмении, Саудовской Аравии, Палестины, Сирии и многих других государств.

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