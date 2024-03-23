Что происходит на фронтах СВО после теракта в «Крокусе» сегодня, 23 марта

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Российская армия продолжает выполнение боевых задач на фронтах СВО, несмотря на вчерашнюю трагедию в здании «Крокус Сити Холла», пишут военкоры. Что сейчас происходит у Бахмута, Авдеевки, Работино, Крынок, Харькова, Донецка, Луганска, где были удары по ВСУ на Украине, какие последние новости с разных направлений спецоперации выходили сегодня, 23 марта 2024 года?

Сводка от «Рыбаря»

«Хотя все внимание сейчас приковано к теракту и трагедии в Москве, прямо сейчас в зоне СВО продолжаются тяжелые бои, а противник обстреливает российские города и села в прифронтовой полосе. ВС РФ впервые с весны 2023 года нанесли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры в десяти регионах так называемой Украины. Во многих областях отмечались перебои с электроснабжением и связью. Вновь вчера подвергся обстрелам Белгород. Есть погибшие и пострадавшие, в течение дня ударам подвергались населенные пункты области, системами ПВО перехвачены несколько целей. На фронтах в основном относительное затишье. Стороны ведут обмен ударами и взаимную разведку, наращивая оборонительные возможности. Вместе с тем продолжаются тяжелые бои на Авдеевском направлении на рубеже Бердычи — Тоненькое, а на Времьевском направлении российские силы продвинулись к западу от Старомайорского», — сообщил источник.

По информации авторов канала, на Запорожском направлении были уничтожены пусковая установка и пункт управления ЗРК NASAMS.

«Цель находилась более чем в 50 километрах на линии фронта и стала уже второй пораженной целью данного типа за месяц. Под Крынками на Херсонском направлении была сорвана очередная ротация противника. Огнем артиллерии было уничтожено два плавсредства и несколько членов украинских формирований», — добавил «Рыбарь».

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: МО РФ

Сводка от «Архангела спецназа Z»

«Артемовское направление. Ситуация в н.п. Красное. По информационной обстановке есть продвижение в н.п. Красное. В самом н.п. идут городские бои. Ключевую позицию сыграла 98-я дивизия ВДВ — третий день парни ведут активные штурмовые действия и уже почти у пригорода н.п. Часов Яр. Касаемо н.п., там идут позиционные бои, где 11-я бригада ВДВ хорошо показывает результаты. 150-я МСД тоже в самом н.п. прорывают оборону врага. Однако об успехах пока рано говорить. Ключевая высота пока еще под ВСУ. Враг в самом н.п., до сих пор ходят, плюс новых привозят каждый день. Но не стоит забывать, что у врага каждый дом как укрепсооружение. Кроме того, работают их птички и арта, которая не умолкает и плотно работает по Красному, а также по пригороду Бахмута. Ситуация очень напряженная. Об успехах пока говорить рано. Работа идет!» — сообщил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Сводка от «Военкоров Русской Весны»

«Армия России успешно наступает в районе Кременной, Авдеевки и Донецка. Основное из выводов американского Института изучения войны: в ночь с 21 на 22 марта российские войска нанесли крупнейшую серию комбинированных ударов беспилотников и ракет по украинской энергетической инфраструктуре. Российские войска продолжат наступательные операции до весны 2024 года, одновременно готовясь к ожидаемому наступлению летом 2024 года. Российские войска ведут наступление в районе Кременной, Авдеевки, Донецка и пограничного района Донецко-Запорожской области на фоне продолжающихся позиционных боев на всей линии соприкосновения», — сообщил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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