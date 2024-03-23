В Госдуме раскрыли, кто отвечал за охрану «Крокуса» Хинштейн назвал фейком информацию о причастности Росгвардии к охране «Крокуса»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Информация о том, что ФГУП «Охрана» Росгвардии обеспечивала безопасность «Крокус Сити Холла» на момент совершения теракта, не соответствует действительности, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. По его словам, объект охраняло частное предприятие «Крокус Профи». В компании пока не прокомментировали данную информацию.

ФГУП «Охрана» Росгвардии не имеет и никогда не имело никакого отношения к охране «Крокус Сити Холла». Безопасность объекта обеспечивает ООО ЧОП «КРОКУС ПРОФИ», — написал он.

Президент союза «Офицеры группы «Альфа» Алексей Филатов ранее заявил NEWS.ru, что охрану «Крокус Сити Холла» нельзя винить в произошедшем. По его словам, сотрудники службы безопасности подобных заведений либо работают без огнестрельного оружия, либо носят «какие-нибудь пистолеты».

Террористы атаковали торгово-развлекательный центр «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта незадолго до начала концерта группы «Пикник». Люди в камуфляже начали палить по посетителям уже на входе, а позже открыли стрельбу по зрителям в концертном зале и подожгли его. Очевидцы сообщают, что теракт устроили не менее 20 человек. По последним данным, погибли 40 человек. В здании до сих пор могут быть заблокированы порядка 200 человек.