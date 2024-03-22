Теракт в «Крокус Сити Холле» 22 марта: онлайн-трансляция

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вечером 22 марта в подмосковном Красногорске в «Крокус Сити Холле» как минимум пятеро людей в камуфляже открыли стрельбу из автоматов. В результате теракта погибли 14 человек, еще более 40 пострадали. После стрельбы начался сильный пожар. Террористы вошли в ТРЦ вечером, незадолго до начала концерта группы «Пикник».

NEWS.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию.

21:56 Очевидцы сообщают, что теракт в ТРЦ «Крокус Сити Холл» устроили порядка 20 человек, передает корреспондент NEWS.ru с места события. При этом в здании что-то обрушилось и слышны крики людей. СОБР отгоняет людей от места ЧП.

21:53 Произошедшее в «Крокус Сити Холле» является кровавым терактом, заявила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, мировое сообщество обязано осудить это чудовищное преступление.

21:47 Условия обеспечения безопасности в ТРЦ «Крокус Сити Холл» необходимо проверить в связи с произошедшим там терактом 22 марта, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Он отметил, что один из охранников был убит.

21:39 В здании «Крокус Сити Холла» произошел новый взрыв, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на оперативные службы. Кровля здания частично обрушилась.

21:33 В здании «Крокус Сити Холла» до сих пор могут быть заблокированы до 200 человек, пишет Telegram-канал SHOT. Среди них есть дети, говорится в сообщении.

21:32 Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования близким погибших в торговом центре «Крокус Сити Холл». Он опубликовал свое обращение в Telegram-канале. В нем он пообещал помочь всем пострадавшим при событиях в торговом центре.

21:28 По меньшей мере 40 человек погибли в результате стрельбы в «Крокус Сити Холле». сообщает Telegram-канал «112». По его данным, еще более 100 посетителей ранены.

21:17 Бойцы подразделений ОМОН и СОБР прибыли к зданию «Крокус Сити Холла», информирует корреспондент NEWS.ru.

21:15 В Минздраве Московской области рассказали корреспонденту NEWS.ru, что к «Крокус Сити Холлу» направлено более 30 областных и 20 московских бригад скорой медицинской помощи. Медицинские службы региона готовы оказать необходимую медицинскую помощь всем, кому она потребуется.

21:11 Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале заявил, что выехал к концертному залу «Крокус Сити Холл» в Красногорске, где произошла стрельба со множеством жертв. По его словам, на месте ЧП также будет создан оперативный штаб.

21:09 Расположенная вблизи «Крокус Сити Холла» станция московского метро «Мякинино» работает в штатном режиме, сообщает ТАСС со ссылкой на информационную службу столичной подземки.

21:08 Примерно треть здания «Крокус Сити Холла» на данный момент охвачена огнем, информирует ТАСС. На место происшествия прибывают дополнительные силы пожарных.

21:07 Опубликованы жуткие кадры из «Крокус Сити Холла» после стрельбы

20:56 Более ста человек не могут выбраться из горящего «Крокус Сити Холла», сообщает Telegram-канал Baza. По его данным, люди оказались заблокированы из-за распространяющегося огня.

20:40 РИА Новости сообщает, что минимум три человека открыли огонь в «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта. Отмечается, что они были в камуфляже.

20:33 Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщает, что в «Крокус Сити Холле» после стрельбы начался пожар. На фотографиях и видеокадрах виден дым. Как сообщил РЕН ТВ со ссылкой на посетительницу в концертном зале, загорелся ряд кресел.

Фото: NEWS.ru

20:27 Telegram-канал Baza сообщает, что в результате стрельбы в «Крокус Сити Холле» пострадали по меньшей мере 35 человек. По данным канала, 12 человек погибли.

Сообщается, что в здании могут оставаться люди. По предварительной информации, они укрылись на −1 этаже.

20:23 Опубликовано видео с места стрельбы в московском концертном зале «Крокус Сити Холл». На кадрах слышны автоматные очереди. Также видно, как посетители в спешке пытаются найти укрытие.

20:20 Стрельба началась в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье. ЧП произошло перед концертом группы «Пикник». По предварительным данным, есть погибшие, идет эвакуация людей из здания.