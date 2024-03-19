Весенний призыв — 2024 в РФ: когда начало, отправят ли на СВО, повестки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Призыв в Вооруженные силы РФ

В России с 1 апреля должен стартовать традиционный весенний призыв в армию, который закончится 15 июля. Отправят ли военнослужащих срочной службы в зону СВО, какие последние новости об этом известны, кому положена отсрочка?

Что известно о весеннем призыве в 2024 году

Призывной возраст в 2024 году был увеличен на три года. Теперь призыву подлежат военнообязанные граждане в возрасте от 18 до 30 лет.

Согласно статье 22 закона «О воинской обязанности и военной службе», призыву на военную службу подлежат граждане мужского пола, состоящие на воинском учете, не состоящие, но обязанные состоять на воинском учете, а также не пребывающие в запасе.

Отсрочка положена: студентам, обучающимся на очных отделениях, депутатам, сотрудникам МЧС, МВД и ФСБ, опекунам несовершеннолетних, тем, кто ухаживает за близким родственником, отцам-одиночкам, отцам двух и более детей, отцам детей-инвалидов до трех лет; а также мужчинам, чья жена носит второго ребенка (срок более 26 недель).

Также с 2023 года отсрочку могут получить сотрудники IT-компаний с государственной аккредитацией, имеющие профильное высшее образование и проработавшие в ней не менее 11 месяцев.

Какие штрафы существуют за уклонение от военной службы

В июле 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, ужесточающий ответственность за уклонение от призыва на военную службу. Согласно новым правилам, штрафы за неявку в военкомат по повестке возросли и теперь составляют от 10 до 30 тысяч рублей.

Штраф от 1000 до 5000 тысяч рублей полагается, если не сообщить в военкомат об изменении семейного положения, места работы или учебы, образования или переезде на новое место жительства.

От 5 до 15 тысяч рублей могут оштрафовать граждан, которые не сообщили о выезде из страны на срок более полугода. За уклонение от медкомиссии могут назначить штраф в размере до 25 тысяч рублей.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Солдаты срочной службы на платформе Киевского вокзала в Москве

Будут ли приходить электронные повестки

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в разговоре с RTVI сообщил, что в период весеннего призыва будут рассылаться электронные повестки, которые дублируют бумажные.

«У нас электронные повестки приходили и во время осеннего призыва, они будут приходить и во время весеннего призыва», — отметил парламентарий.

Он подчеркнул, что основным способом оповещения граждан о призыве традиционно являются бумажные повестки.

Отправят ли срочников в зону СВО

Картаполов в беседе с РИА Новости заявил, что солдат срочной службы не будут отправлять в зону проведения спецоперации.

16 марта журналист Павел Зарубин, сославшись на министра обороны РФ Сергея Шойгу, рассказал, что президент России Владимир Путин отдал приказ отвести военнослужащих срочной службы на второй и третий эшелоны обороны, где ВСУ пытались нарушить государственную границу.

«Верховным главнокомандующим было принято решение отвести войска, укомплектованные призывниками срочной службы, от линии государственной границы на второй и третий эшелоны и заменить их контрактниками, добровольцами и бойцами спецподразделений, что и было исполнено», — пояснил Зарубин.

Также Путин летом 2023 года заявлял, что необходимости отправки в зону СВО военнослужащих срочной службы нет.

«Теперь срочники. Как и говорилось раньше, их в зону проведения специальной военной операции — а она проходит по Новороссии и Донбассу, — как мы говорили, что мы туда не планируем их направлять, так и сейчас обстоят дела. Хотя, конечно, сегодня уже это — территория Российской Федерации. Но тем не менее специальная военная операция там продолжается, да и необходимости, как докладывает Министерство обороны, направлять их в эту зону нет», — говорил российский лидер.

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