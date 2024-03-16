В России заранее узнали о планах ВСУ прорваться через границу Зарубин: разведка РФ узнала о планах ВСУ прорваться через границу за две недели

Фото: МО Украины

Сведения о планах Вооруженных сил Украины прорваться через границу РФ в Курской и Белгородской областях были получены разведчиками еще за две недели до диверсии, сообщил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин. Поэтому президент России Владимир Путин дал поручение заменить срочников у разграничительной линии на контрактников и спецназ, добавил представитель СМИ.

В связи с этим, верховным главнокомандующим было принято решение отвести войска, укомплектованные призывниками срочной службы, от линии государственной границы на второй и третий эшелоны и заменить их контрактниками, добровольцами и бойцами спецподразделений, что и было исполнено, — заявил Зарубин.

О проникновении вражеских диверсантов в Курскую область сообщил ее глава Роман Старовойт. По его словам, Пограничная служба ФСБ России и Вооруженные силы не дали противнику продвинуться. Он также призвал граждан не верить информации из недостоверных источников и сохранять бдительность.

В свою очередь эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин отмечал, что украинским военным не удалось пересечь границу с Белгородской областью, в результате боестолкновений противник потерял убитыми и ранеными до 40 человек, а также военную технику.