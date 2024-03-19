Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 19 марта, видео, фото

Фото: t.me/svetlanaakulova1

Большая панда Диндин учит свою дочь Катюшу правильно делать маникюр и точить когти, сообщила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в авторском Telegram-канале. Какие последние новости известны о животном сегодня?

Как панды делают маникюр

Акулова опубликовала минутный ролик, где Диндин показывает маленькой Катюше, как при помощи деревянных конструкций можно сделать маникюр. Лежа на спине, большая панда аккуратно полирует когти о брусья, а Катюша старается повторять за своей мамой.

«Учись, дочка, как делать маникюр. Деревянные конструкции отлично для этого подходят», — подписала видео директор Московского зоопарка.

Подписчики Акуловой предположили, что если обе панды начнут постоянно точить когти, то от деревянных лестниц в зоосаде скоро ничего не останется.

«Ой, с такой любовью прекрасной Диндин маникюр себе делает, от лестниц скоро мало чего останется. Еще вторая звезда скоро присоединится, и тогда точно щепки будут лететь во все стороны в большом вольере»;

«Накидала опилок на себя. Как ребенок будет кушать?! Интересно, а сколько у детки сейчас в рационе маминого молока?»;

«До чего же у Диндин Катюша стала послушная. Она и советы маме дает, и ногти себе обрабатывает. Какое прекрасное животное растет в Московском зоопарке. Она точно толпы людей собирать вокруг себя будет», — писали подписчики Акуловой в комментариях.

Где панд можно встретить в дикой природе

Род больших панд включает пять видов. Четыре из них уже вымерли. Пятый — постоянно находится на грани. Единственная страна, где можно встретить их в дикой природе, — Китай. Раньше ареал охватывал также бамбуковые леса Индокитая и острова Калимантан.

«Большие панды живут исключительно в густых бамбуковых лесах на высоте 1200–4500 метров над уровнем моря. Бамбуковые заросли, высота которых составляет три-четыре метра, дают пандам не только пищу, но и укрытие. В таких зарослях всегда сумрачно, что усугубляется проливными дождями и низкими тяжелыми облаками», — сообщается на сайте Московского зоопарка.

Отмечается, что большие панды могут быть активны в любое время суток. Эти животные не обустраивают постоянных убежищ и не прячутся на деревьях от опасности, подобно некоторым другим видам медведей. От непогоды они укрываются в расщелинах скал, пещерах, полых стволах деревьев.

«В летнее время панды, особенно самки с детенышами, отдают предпочтение лесистому высокогорью. Спасаясь от жары, они могут подниматься на высоту до 4 тыс. метров. Зимой в поисках более комфортных температур они спускаются по склонам гор, но в низины не заходят. В это время года панды менее активны. Если же выпадает много снега, они могут спать продолжительное время в убежищах, но настоящего зимнего сна, или спячки, у них не бывает», — говорится на сайте столичного зоосада.

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