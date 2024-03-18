Какой сейчас курс доллара в РФ: что будет с рублем после выборов президента

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской Биржи снизился на 1,5 копейки и составил 92,89 рубля, а курс евро упал на 37,5 копейки и составил 100,85 рубля. Что будет с российской валютой после выборов президента, какие есть новости и прогнозы?

Что будет с рублем после выборов

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов рассказал, что динамику рубля на этой неделе определят выборы президента РФ и заседание Центробанка по ставке. Также рынок будет следить за ценами на нефть — если они вырастут до $87,5 за баррель, это окажет рублю дополнительную поддержку, а курс доллара сохранится в пределах 90–93,30 рубля, уверен эксперт.

«Кроме выборов, в центре внимания участников рынка будет заседание ЦБ России, которое пройдет 22 марта. Ожидается сохранение ставки на 16%. Хотя недельные темпы роста цен замедлились, годовая инфляция практически не изменилась из-за эффекта расчетной базы прошлого года. Для ее устойчивого снижения потребуется более длительный период поддержания жестких условий. Само заседание, вероятно, не окажет влияния на рынок, но может оказать выступление главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной на пресс-конференции», — пояснил Антонов.

Вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова напомнила, что в конце марта экспортеры должны проводить налоговые платежи в бюджет, которые в марте составят около 2 трлн рублей, что гораздо больше, чем в феврале, и чуть меньше, чем в январе.

«Это будет положительно влиять на динамику курса, и рубль может укрепиться до 88–89 рублей за доллар. Далее в апреле влияние налогового периода закончится, что может привести к ослаблению курса и закреплению в диапазоне 90–92 рубля за доллар и 100–102 рубля за евро», — предположила она.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По словам Веретенниковой, негативно на курс российской валюты играет сокращение добычи и экспорта нефти, а также цена на черное золото, которая практически не двигается вперед.

«Общее сокращение добычи и экспорта российского сырья приводит к сокращению доходов как нефтяных компаний, так и госбюджета. Если объемы сырьевой валютной выручки будут и дальше стагнировать, это неизбежно приведет к ослаблению курса рубля», — отметила эксперт в комментарии «Известиям».

Сколько будет стоить рубль в апреле

Инвестиционный стратег УК «Арикапитал», доцент Финансового университета при правительстве РФ Сергей Суверов уверен, что в апреле в пользу рубля могут сыграть цены на нефть, если они пойдут вверх.

«С одной стороны, объем уплачиваемых налогов уменьшится в апреле по сравнению с мартом, с другой стороны, возможен подъем цен на нефть Brent выше $87 за баррель на фоне дефицита на мировом рынке углеводородов и резвого экономического роста в Азии, прежде всего в Индии, где экономика растет темпами, превышающими 8% в год», — полагает специалист.

Главный аналитик «Банки.ру» Богдан Зварич заявил, что в настоящее время на рынке наблюдается некоторое равновесие спроса и предложения, которое вполне способствует консолидации основных мировых валют по отношению к рублю, поэтому резкого повышения курса не прогнозируется.

«Спрос на валюту со стороны импортеров несколько ограничивается переходом граждан к сберегательной модели поведения и компенсируется продажами валюты со стороны экспортеров в рамках обязательств по реализации валютной выручки», — сказал он в беседе с «Российской газетой».

Читайте также:

Поздравляют, проклинают, завидуют: реакция мировых лидеров на победу Путина

Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 18 марта, видео, фото

Магнитные бури сегодня, 18 марта: что завтра, кто в опасности, прогнозы