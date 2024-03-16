Аналитик раскрыл, что ждет рубль сразу после выборов Аналитик Антонов: политическая стабильность окажет рублю поддержку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На следующей неделе динамику рубля определят два важных события — выборы президента России и заседание Центробанка по ставке, рассказал в интервью агентству ПРАЙМ финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Помимо этого, рынок будет следить за ценами на нефть — если они вырастут до $ё87,5 за баррель, это окажет рублю дополнительную поддержку и курс доллара сохранится в пределах 90–93,30 рубля.

По словам аналитика фактор выборов уже учтен рынком — политическая стабильность оказывает нацвалюте дополнительную поддержку. Банк России, вероятнее всего, тоже оставит ставку без изменений. Однако глава регулятора Эльвира Набиуллина может сделать ряд важных заявлений, которые могут оказать влияние на курсы валют.

Ранее Антонов заявил, что в условиях ситуации в мировой экономике на курсы валют влияет огромное число самых разных факторов. Это, по его словам, экономические тенденции, политические события, колебания цен на энергоносители, экспорт и импорт, регулятивные меры со стороны центральных банков и другие условия. С этой точки зрения, считает он, можно ожидать «любого сценария», даже такого, при котором курс доллара поднимется выше 120 рублей.

Финансовый аналитик и экономист Николай Кульбака считает, что курс доллара и евро на российском рынке может немного снизиться через несколько месяцев. Он объяснил свой прогноз напряженностью российского бюджета на 2024 год.