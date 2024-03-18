Магнитные бури сегодня, 18 марта: что завтра, кто в опасности, прогнозы

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Вероятность возникновения сильной магнитной бури сегодня, 18 марта, составляет всего 5%, сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Ждать ли геомагнитных колебаний завтра?

Что известно о магнитных бурях 18 и 19 марта

По данным ученых, сегодня в течение дня уровень геоударов достигнет показателя Kp 2, что говорит о практически нейтральной геомагнитной обстановке.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 5%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 1%. За последние 24 часа магнитных бурь не было», — сообщается на сайте ИКИ РАН.

Специалисты из гелиогеофизической службы Института прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ») отметили, что 18 марта на Солнце возможны мощные вспышки класса Х, но геомагнитная обстановка будет спокойной в течение всего дня.

«Вспышечная солнечная активность 18 марта умеренная, возможны вспышки класса Х, в том числе протонные. Геомагнитное поле — ожидается спокойное. Радиационная обстановка ожидается невозмущенная. Прогнозируются ухудшения условий КВ-радиосвязи в отдельные часы суток», — говорится в прогнозе ученых ФГБУ «ИПГ».

По информации сервиса my-calend, завтра, 19 марта, в течение суток сильных геомагнитных колебаний на Земле не ожидается.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Кому может стать плохо во время магнитной бури

Доктор медицинских наук Дмитрий Еделев сравнивает влияние магнитных бурь на человека с влиянием обычного магнита на электрический провод. Он может ухудшать или, наоборот, улучшать проводимость кабеля, аналогично глобальные магнитные волны сказываются на работе человеческого мозга.

«Если вы положите возле электрического провода магнит, а тем более магнит, который обладает мощностью Солнца, то электричество будет проводиться хуже либо, наоборот, сильнее. Так же и магнитные волны меняют процесс функционирования нашего мозга. <...> По этой причине и появляется усталость, сонливость и разбитость», — объяснил специалист.

Врач-эндокринолог Зухра Павлова считает, что защититься от влияния геомагнитных возмущений помогут успокаивающие средства, в том числе травяные чаи, ароматерапия и расслабляющий массаж. Специалист посоветовала при сильных вспышках на Солнце не употреблять жирную или жареную пищу.

«Очень помогают успокаивающие средства, в том числе травяные чаи. В период магнитных бурь будет очень некстати мучиться болезнями ЖКТ, поэтому избегайте жирного, жареного, соленого и прочего, что у вас это провоцирует», — сказала она.

Кроме этого, врач рекомендовала заниматься йогой и медитацией при магнитных бурях, а также напомнила о необходимости принимать все препараты, если таковые были прописаны доктором. В частности, это могут быть средства от головной боли либо для нормализации давления и сердечного ритма.

Читайте также:

«Смутно помню об отце»: как сейчас живет единственный сын Виктора Цоя

Шоу «Маска»: кого раскрыли в шестом выпуске сегодня, 17 марта 2024 года

Стало известно, как сейчас живет певец Юрий Охочинский