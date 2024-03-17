Шоу «Маска»: кого раскрыли в шестом выпуске сегодня, 17 марта 2024 года

Фото: Пресс-служба НТВ

В шестом выпуске пятого сезона программы «Маска» от 17 марта 2024 года рассекречен персонаж Арлекин. Что об этом известно, кто скрывался в костюме, какие последние новости выходили о проекте?

Когда покажут шестой выпуск в Москве

Из-за проведения президентских выборов канал НТВ решил показать шестой эпизод пятого сезона шоу «Маска» в более позднее время. Так, программа выйдет в эфир 17 марта в 22:00 по московскому времени. Трансляция продлится до поздней ночи — до 02:10.

В следующее воскресенье, 24 марта, «Маска» вернется к привычному для зрителей расписанию и будет показана в 20:20.

Кто стал приглашенным членом жюри в шестом выпуске

Приглашенным членом жюри в шестом выпуске «Маски» стал певец Сергей Лазарев.

«Лазарев в это воскресенье пятый, сменный член жюри. Чтобы все знали, что он свой, „масочный“, певец прицепил большую брошь в виде скорпиона. Именно в маске этого членистоногого Сергей Лазарев вместе с мамонтенком Димой Биланом победил в четвертом сезоне шоу „Маска“. Ну что же, посмотрим в воскресенье, кого отгадает Серега», — пишет канал "Звездная пыль".

По информации журналистов, музыкант пришел на съемки вместе с сыном Никитой и дочкой Анной.

Основными членами жюри по-прежнему являются Филипп Киркоров, Тимур Родригез, Валерия и Регина Тодоренко. Ведущий проекта — Вячеслав Макаров.

Кого раскрыли в шестом выпуске

В шестом выпуске программы «Маска» номинантами на вылет стали Арлекин, Кот и Щенок.

Кот был спасен иммунитетом, полученным в первой программе пятого сезона, а за Щенка отдали голоса члены жюри.

В итоге была рассекречена певица и блогер Мия Бойка, которая и скрывалась в костюме Арлекино.

Фото: Пресс-служба НТВ

Кто еще снимал маску в пятом сезоне

В пятом сезоне шоу также уже снимали маски Кукуруза, Мотылек, Водяной и Акула.

Кукурузой оказался телеведущий Сергей Майоров, Мотыльком — актриса и певица Настасья Самбурская, Водяным — актер Станислав Ярушин, а Акулой — рэп-исполнитель Артем Качер.

«Я успела подготовить шесть песен. Жаль, что получилось спеть только три. Одну горячо любимую — „Кабриолет“ — теперь, значит, буду петь в караоке. В маске Мотылька очень жарко, как в сауне, крылья довольно тяжелые. Обзор небольшой: чтобы разглядеть сцену и жюри, нужно поворачиваться всем телом», — говорила Самбурская.

Ярушин заявил, что его исключение из передачи было необоснованным. Он отметил, что делал все возможное, чтобы дойти до финала.

«В чем суть шоу „Маска“, я так и не понял! Что надо сделать для того, чтобы надолго остаться в проекте? Если надо замаскироваться так, чтобы тебя не узнали, то я это сделал! Ни один член жюри ни разу, я повторяю, ни разу не назвал Водяного Стасом Ярушиным!» — жаловался артист в микроблоге.

Кто может скрываться под другими масками

Поклонники «Маски» в Сети делятся своими догадками по поводу того, кто из артистов скрывается в костюмах.

Так, блогер Анна, которая делает обзоры на выпуски шоу в своем YouTube-канале CALENDARIO, предположила, что в новом сезоне шоу участвует звезда сериала «Слово пацана» Никита Кологривый. По ее мнению, актер прячется в костюме Гориллы.

В качестве доказательства она привела тот факт, что персонаж цитировал фразы из «Слова пацана». Также есть версия, что Горилла — это экс-участник проекта «Голос. Уже не дети» Акмаль Ходжаниязов.

В комментариях в Сети зрители предполагают, что в костюме Бабочки прячется солистка группы Artik & Asti Севиль Вельева. Под маской Змея Горыныча они видят братьев Сафроновых, под маской Перца — Стаса Костюшкина, под маской Щенка — Александра Панайотова, а под маской Кота — Ани Лорак.

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