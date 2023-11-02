Санкции, проблемы со здоровьем: как сейчас живет певец Александр Панайотов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Панайотов

Российский и украинский певец Александр Панайотов прославился благодаря участию в телепроектах и отборочных турах на конкурс «Евровидение». Чем сейчас занимается артист?

Как прославился Александр Панайотов

Александр Панайотов родился на Украине. С детства он проявлял интерес к музыке и по окончании школы поступил в Киевский государственный колледж эстрадного и циркового искусств на отделение эстрадного вокала.

В 2002 году он уехал в Москву, чтобы принять участие в проекте «Стань звездой», который транслировался на телеканале «Россия». Ему удалось дойти до финала. В 2003 году стал участником телевизионного конкурса «Народный артист», где занял второе место. По итогам реалити-шоу певец подписал семилетний контракт с продюсерами Евгением Фридляндом и Кимом Брейтбургом.

Получив известность за счет участия в телепроектах, Александр Панайотов неоднократно пытался пройти отборочный тур на международный конкурс «Евровидение». В 2008 году он уступил два балла певцу Диме Билану с песней Crescent and Cross.

В 2009 году артист также попытался пройти украинский отбор на конкурс с песней «Супергерой», однако тогда уступил первое место певице Светлане Лободе.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Александр Панайотов

Чем занимался Александр Панайотов последние годы

В 2016 году Александр Панайотов принял участие в слепых прослушиваниях 5-го сезона шоу «Голос» на Первом канале. После его выступления к нему повернулись все наставники — Дима Билан, Полина Гагарина, Леонид Агутин и Григорий Лепс. Артист пошел в команду последнего, однако в финале шоу уступил первенство Дарье Антонюк.

В 2020 году певец был одним из пяти кандидатов, которые могли представить Россию на Евровидении-2020 в Роттердаме, но конкурс был отменен из-за пандемии коронавируса.

С 2021 года Александр Панайотов участвует в телешоу «Дуэты». Он выступал и в программе «Точь-в-точь», представ перед зрителем в образе эстрадного певца Муслима Магомаева. Два года назад артист также снялся в сериале «ИП Пирогова».

Все это время Панайотов продолжает заниматься музыкой и записывать песни. Его композиция «Миллионы» в 2021 году завоевала «Золотой граммофон». В 2022 году стал участником шоу Первого канала «Фантастика» в образе Сталкера, где уступил первенство певице Юлианне Карауловой.

Где сейчас Александр Панайотов

Александр Панайотов живет и работает в России. Он активно продолжает сниматься в российских телешоу. В 2023 году появился в программе «Ты супер!» на канале НТВ в качестве члена жюри, однако спустя пять выпусков его заменил продюсер Игорь Крутой.

Летом текущего года артист рассказал о проблемах со здоровьем, которые мешают его работе. По словам Панайотова, у него протрузия межпозвоночного диска. Из-за болей в спине он не может долгое время стоять.

«Не могу ни нагнуться, ни разогнуться. Слава богу, у меня теща — заведующая отделением Боткинской больницы, поэтому хожу туда на процедуры — мне делают блокаду, уколы, капельницы», — сообщил он порталу «Утро.ру».

Артист не мог вплотную заняться лечением из-за гастрольного тура. Как признался Панайотов, ситуация дошла до того, что ему помогала одеваться супруга.

«В итоге сейчас носки мне пока надевает жена — сам не могу пока нагнуться», — поделился он.

В октябре исполнитель также появился в шоу «Перепой звезду». В эфире программы он вместе с менеджером по закупкам на промышленном предприятии Татьяной исполнил песню All.

Александр Панайотов недавно принял участие в Большом концерте памяти Юрия Шатунова, превратив его хит «Белые розы» в вокальное произведение. Также Панайотов задействован в предновогоднем концерте «Рождество с Григорием Лепсом», который состоится в Москве.

25 декабря 2022 года был внесен в санкционный список Украины. Его лишили госнаград и заблокировали счета.

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