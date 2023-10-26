Стал известен судейский состав шоу «Фантастика» на Первом канале Дарья Мороз и Александра Ребенок останутся в жюри нового сезона шоу «Фантастика»

Фото: Пресс-служба Первого канала

Дарья Мороз

На Первом канале 27 октября стартует шоу «Фантастика. Следующий уровень», в котором десять цифровых героев встретятся в музыкальных поединках за приз в 3 млн рублей. Судьями проекта станут актрисы Дарья Мороз, Александра Ребенок, певица Юлианна Караулова, певец Дмитрий Красилов (Пухляш), а также виртуальный персонаж Телек. Ведущим проекта будет Вадим Галыгин.

В новом сезоне в шоу принимают участие десять артистов, скрытых под 3D-образами. По словам главного продюсера музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрия Аксюты, угадать тех, кто прячется за аватарами, будет невероятно сложно.

Мы нашли новые формы и технические приемы маскировки, в том числе способ изменить оригинальный тембр. Репертуар великолепный, и вокальное мастерство участников на высоте. Поют искренне и с душой, — рассказал продюсер.

Он сравнил шоу с новой моделью смартфона: с более яркими спецэффектами, более пластичными персонажами и обширными техническими возможностями.

Как добавила новый член жюри — победительница первого сезона «Фантастики» Юлианна Караулова, второй сезон обладает мощной энергетикой благодаря новому набору артистов, технологиям и графике.

Для себя сразу выделю Фрекен Бок: мощнейшая органика у персонажа и у артиста, который им управляет. У нас есть догадки, кто может прятаться за этим аватаром, хотя можем и ошибиться.<...> Как судья буду стремиться к справедливости. Хотя несправедливых среди нас и нет, — пообещала Караулова.

Актриса Дарья Мороз, бывшая членом жюри в первом сезоне, призналась, что для нее самым интересным в проекте остается живое общение с артистом, который скрывается за аватаром. А Александра Ребенок рассказала, что максимально старается помочь участникам раскрыть их легенды и представить своего персонажа с самой яркой стороны.

Мы попытались переосмыслить наше шоу: перешли на новый технологический уровень, все усложнили, сделали круче и интереснее. По сути, полностью изменили готовую технологию, разобрали ее и собрали заново, но иначе, — рассказал системный архитектор шоу Андрей Зеленин.

Ранее сообщалось, что в число судей проекта вошла победительница первого сезона Юлианна Караулова. Певица выступала в образе Розы Марковны Кляк.