Стало известно имя судьи в новом сезоне шоу «Фантастика» на Первом канале Судьей в новом сезоне шоу «Фантастика» на Первом канале станет Юлианна Караулова

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Юлианна Караулова

В эфире Первого канала с 27 октября стартует новый сезон шоу «Фантастика. Следующий уровень» с новыми героями, технологиями и правилами. Стало известно, что в число судей проекта вошла победительница первого сезона Юлианна Караулова, выступавшая в образе Розы Марковны Кляк.

В первом сезоне я была по другую сторону сцены и прекрасно понимаю, какая большая работа стоит за каждым номером. Сейчас, сидя в судейском кресле, я вижу лишь финальный результат этой работы. Классно взглянуть на происходящее со стороны и понять, какие эмоции испытывает зритель, — поделилась впечатлениями певица.

По ее словам, для персонажей «Фантастики» очень важно тщательно продумать концепцию своего героя и попробовать себя в новом амплуа, в том числе спеть то, что раньше никогда не пел. Как отметила Караулова, шоу дает шанс артистам продемонстрировать разные краски своего голоса и разные манеры исполнения. Главное — не бояться экспериментировать, резюмировала новая судья проекта.

Создатели шоу подарили некоторым прежним участникам «новую жизнь», часть судей осталась в своих креслах, а другие, напротив, могут выйти на сцену в новом сезоне, скрывшись за аватаром.

Ранее стало известно, что программа «Модный приговор» вернется в эфир Первого канала без историка моды Александра Васильева. Съемки новых выпусков начнутся в конце октября.