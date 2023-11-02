Как прошел концерт Урганта и Познера в Дубае, что они сказали про Россию Ургант и Познер на концерте в Дубае заявили о своей любви к России

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Журналист Владимир Познер и телеведущий Иван Ургант (слева направо)

Телеведущие Иван Ургант и Владимир Познер на своем концерте в Дубае (ОАЭ) заявили, что любят Россию. Как прошло их выступление и что еще они сказали про РФ?

«Я люблю Россию. Я даже не знал, что я так сильно ее люблю», — высказался Ургант.

Как прошел концерт Урганта и Познера в Дубае

29 октября Иван Ургант и Владимир Познер представили в Дубае свой телевизионный проект «Путешествие Познера и Урганта». Цена билетов начиналась от 650 дирхамов (16 474 рублей).

«Блистательное телешоу „Путешествие Познера и Урганта“ теперь можно увидеть на сцене. Одни из лучших российских шоуменов Владимир Познер и Иван Ургант выступят перед аудиторией Zabeel Theatre отеля Jumeirah Zabeel Saray на Пальмовом острове 29 октября 2023 года. Публику ждет искрометное шоу и рассказы о разных странах в исполнении остроумных интеллектуалов», — говорилось в анонсе.

Ургант появился на сцене в классическом образе: черной рубашке, коричневых брюках и темном пиджаке. Познер надел белые брюки, рубашку в тон и зеленый пиджак.

Во время мероприятия телеведущих спросили, когда наступит мир во всем мире. Познер выразил сомнения, что такой день вообще когда-либо настанет, но не стал давать конкретного ответа.

Ургант сказал, что верит в лучший исход, и не стал слушать рассуждений коллеги о возможном негативном итоге развития событий. Он также пошутил, что 1,5 года пытается извиниться, но «ему никто не дает».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Иван Ургант

«Я извиняюсь», — сказал телеведущий и отметил, что часто говорил такие слова, когда работал на Первом канале.

Познер и Ургант ранее уже работали вместе: они создали цикл передач «Одноэтажная Америка». Кроме того, телеведущие выпустили книги по мотивам программ про путешествия.

Куда пропали Ургант и Познер после начала СВО

В день начала спецоперации Иван Ургант опубликовал в соцсетях черный квадрат с подписью: «Страх и боль». Позднее перестала выходить в эфир его программа «Вечерний Ургант», однако на Первом канале это решение связывали с общей тенденцией на сокращение числа развлекательных шоу. Генеральный директор канала Константин Эрнст не подтверждал увольнение телеведущего.

Спустя время артист возобновил музыкальную деятельность под псевдонимом Гриша Ургант и выступал на корпоративах. Также он исполнил главную роль в дебютной картине журналиста Николая Солодникова, съемки которой завершились в сентябре этого года.

Программа Владимира Познера тоже перестала выходить в эфир Первого канала после начала СВО. По его словам, передача «Познер» вернется в сетку вещания только после окончания спецоперации, поскольку «такова позиция руководства Первого канала».

По информации в Сети, журналист не привязан к конкретному месту жительства. За последний год он был замечен в Париже, США и Москве. У телеведущего есть несколько европейских паспортов и недвижимость во Франции.

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