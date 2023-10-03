Доносы и совместные проекты: правда ли, что Ургант и Познер вернутся на ТВ Ургант впервые за полгода появился на публичном мероприятии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Иван Ургант

Телеведущий Иван Ургант впервые за длительное время появился на публичном мероприятии. В Сети анонсируют его новый проект с журналистом Владимиром Познером. Какие подробности известны?

Что известно о публичном выходе Урганта

Иван Ургант посетил ярмарку современного искусства Cosmoscow-2023 в Москве, сообщила пресс-служба мероприятия. Среди гостей также были генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, журналист Ксения Собчак, актер Максим Виторган и другие.

Это первый публичный выход Урганта в свет за длительный срок. До этого артист был замечен на премьере фильма «Вызов» в апреле 2023 года. Тогда в разговоре с журналистами телеведущий пообещал возобновить работу на Первом канале.

«Конечно, вернусь», — говорил он.

В этот раз Ургант не общался с представителями прессы и не давал комментариев.

Что известно о совместном проекте Урганта и Познера

Иван Ургант разместил в своем Telegram-канале пост, в котором отреагировал на недавний анонс его выступления с Владимиром Познером в Дубае. В афише говорилось, что ведущие «представляют современную интеллектуальную элиту России». Телеведущий в ответ сыронизировал, что в его работе с журналистом роли расставлены иначе.

«Многие интересуются, имеем ли мы какое-либо отношение к написанию подобных текстов? Отвечаю — самое непосредственное! Исторически так сложилось, что в нашем дуэте Познер символизирует элиту, а я — Россию. По традиции начнем с интервью. Потом наша любимая часть — ответы на доносы! Приходите», — написал Ургант.

Он также приложил фото афиши, на которой значится, что 29 октября Ургант и Познер проведут в формате тревел-шоу встречу в Дубае под названием «Путешествия Познера и Урганта». Такая передача выходила в эфир Первого канала с 2008 по 2011 год, она была посвящена культуре разных стран.

Ургант и Познер в феврале 2023 года отменили свои выступления в Дубае и на Кипре. Телеведущий сообщил, что встречи были перенесены на октябрь по уважительным причинам.

«Тем, кто утверждает, будто это происки врагов, не верьте — это связано с сугубо личными непредвиденными обстоятельствами. Тем более ну откуда у нас враги? Ждем вас осенью. Каждому, кто не сдаст билеты и придет, Познер лично от корки до корки прочитает вслух свою книгу „Прощание с иллюзиям“. В остальном программа без изменений — акробатические этюды, фокусы с исчезновением, продажа биодобавок в фойе», — пообещал Ургант.

Ургант и Познер уже работали вместе: они создали цикл передач «Одноэтажная Америка». Кроме того, телеведущие выпустили книги по мотивам программ про путешествия.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Владимир Познер

Куда пропали Ургант и Познер после начала СВО

В день начала проведения спецоперации на Украине Иван Ургант разместил у себя в социальных сетях черный квадрат с подписью: «Страх и боль». Позднее перестала выходить в эфир его передача «Вечерний Ургант», но на Первом канале это решение связывали с общей тенденцией на сокращение числа развлекательных шоу. Генеральный директор канала Константин Эрнст не подтверждал увольнение телеведущего.

Ургант возобновил музыкальную деятельность под псевдонимом Гриши Урганта и выступал на корпоративах. Помимо этого, он получил главную роль в дебютной картине журналиста Николая Солодникова, съемки которой завершились в сентябре текущего года.

Программа Владимира Познера также перестала выходить в эфир Первого канала после начала спецоперации. По его словам, передача «Познер» вернется в сетку вещания только после окончания СВО, потому что «такова позиция руководства Первого канала».

По информации в Сети, журналист не привязан к конкретному месту жительства. За последний год его видели в Париже, США и в Москве. Известно, что у Познера есть несколько европейских паспортов и собственная недвижимость во Франции.

Читайте также:

Работа в Армении, новое шоу: куда пропал Мартиросян после начала СВО

Бабенко стала новой ведущей «Жди меня»: что известно, почему ушла Арнтгольц

Составлен список украинских знаменитостей, получивших гражданство РФ