Составлен список российских телеведущих, которые ушли с ТВ после начала СВО

Фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

Иван Ургант

С началом спецоперации на Украине на российских телеканалах произошли кадровые перестановки, связанные с увольнением ряда сотрудников. Кто из артистов и ведущих покинул ТВ?

Кто из ведущих ушел с телевидения после начала СВО

Ведущий Александр Гуревич ушел с телевидения после начала спецоперации на Украине, проработав в программе «Сто к одному» больше 26 лет. Он заявил, что не может веселиться и шутить «на фоне трагедии». После увольнения с ВГТРК Гуревич ведет закрытый образ жизни и не появляется на публичных мероприятиях.

С Первого канала после начала СВО уволилась корреспондент и ведущая новостей Жанна Агалакова, которой не понравилось, как до зрителей доносится информация. Она призвала соотечественников не смотреть телевизор, назвав его «машиной для промывки мозгов» и выразила сожаление, что не подала в отставку раньше. Предположительно, сейчас Агалакова живет во Франции.

На телевидении за последние полтора года также не появляются ведущие передачи «Вечерний Ургант» Иван Ургант и Александр Гудков. Несмотря на то, что закрытие программы связывали с желанием Первого канала отойти от развлекательного контента в момент начала СВО, артисты на «первую кнопку» так и не вернулись. Каждый из них 24 февраля 2022 года опубликовал в социальных сетях «черный квадрат».

Ведущая программы «Сегодня» на НТВ Лилия Гильдеева уволилась после начала спецоперации на Украине. Она работала на телеканале с 2006 года и дважды получала благодарность президента России «за заслуги в развитии средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу». Заявление об отставке ведущая написала, уже будучи за границей.

Лицо программы «Вести в субботу» на канале «Россия 1» Сергей Брилев 22 марта сообщил в соцсетях, что уволился с ВГТРК, заявив, что больше не видит смысла носить титул замдиректора канала и ведущего новостей.

Журналист и телеведущий Владимир Познер ушел с ТВ после начала спецоперации. Его программа «Познер» перестала выходить на Первом канале в конце февраля 2022 года. За последний год журналиста видели в Париже, США и в Москве. Известно, что у Познера есть несколько европейских паспортов и собственная недвижимость во Франции.

Шоумен Максим Галкин в сентябре 2022 года был внесен Минюстом РФ в список иноагентов. По данным ведомства, комик получал финансирование от Украины при «осуществлении политической деятельности». До отъезда из России после спецоперации Галкин долгие годы работал на Первом канале. С 2016 года он вел детское шоу талантов «Лучше всех», а в 2017 году занял место Андрея Малахова в программе «Сегодня вечером».

Кто из артистов покинул Россию после начала СВО

На фоне спецоперации на Украине ряд актеров решили разорвать связь с Россией и обосноваться за границей. Первой о своей эмиграции сообщила актриса Чулпан Хаматова. Она обосновалась в Риге и отметила, что не считает себя предателем. За границей актриса активно поддерживает Украину и заявила о готовности отказаться от звания народной артистки РФ.

В Израиль переехал актер Анатолий Белый. Он заявил, что не поддерживает действия российской власти и перевез за границу всю свою семью. Там же обосновалась и народная артистка СССР Алла Пугачева с супругом и детьми.

Дмитрий Назаров вместе с женой Ольгой Васильевой переехал во Францию в январе 2023 года после увольнения из МХТ им. Чехова. Актер активно высказывается против СВО на своем YouTube-канале и планирует гастроли за границей с авторской программой «Наша судьба связана с эмиграцией».

Покинули Россию после февраля 2022 года и ряд артистов с украинскими корнями. Так, певицы Светлана Лобода и Вера Брежнева оставили российское имущество и перебрались в Европу.

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