Крутой вернулся на ТВ: куда пропал после начала СВО, почему резко похудел Продюсер Игорь Крутой вернулся в жюри шоу «Ты супер!» после долгого отсутствия

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Композитор Игорь Крутой

Народный артист России Игорь Крутой впервые за год появился на публике. Он вернулся в кресло члена жюри в полуфинале программы «Ты супер!», выходящей на канале НТВ. Соответствующее видео показал Telegram-канал «Неопра, блин!». Где находился музыкант раньше и почему он сильно похудел?

Где был Крутой после начала спецоперации

Игорь Крутой за все время спецоперации не дал ни одного публичного комментария на тему событий на Украине. Также композитор не был замечен на светских мероприятиях. Созданный им конкурс молодых исполнителей «Новая волна», который проводился ежегодно в Юрмале и Сочи (с 2015 года), был отменен в 2022 году. Семья Крутого живет в США.

В феврале прошлого года музыканта обвинили в махинациях: семья бизнесмена Олега Бурлакова потребовала с композитора $30 млн и подала иск в один из американских судов. Как сообщали СМИ, Бурлаковы купили резиденцию артиста в Майами-Бич в 2017 году, однако после сделки продюсер нашел ошибки в договоре и снова выставил дом на продажу.

После этого появились слухи, что Крутой покинул Россию из-за скандала с недвижимостью. Продюсер отверг обвинения и объяснил в соцсетях, что уезжал в Италию на несколько дней, чтобы восстановить силы перед чередой концертов.

Артист отметил, что ему необходимо «привести нервы в порядок». По мнению Крутого, статьи про него были заказными. Он утверждал, что знает заказчика, но имя недоброжелателя предпочел оставить в секрете.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Композитор Игорь Крутой

Что Игорь Крутой говорил про Россию и Украину

Игорь Крутой не единожды заявлял российским СМИ, что считает россиян и украинцев братскими народами.

«Да, Украина — это моя родина. Там похоронен мой отец, там живет мой близкий друг Ринат Ахметов. Понятно, что у нас сегодня есть темы для споров, но он по-прежнему мой ближайший друг... Александр Солженицын за много лет до нынешних событий предупреждал, что противостояние между Россией и Украиной неизбежно... Как он мог это предвидеть за столько лет?» — высказывался композитор.

Артист уверен, что в ближайшее время россиян и украинцев ждет примирение.

«Это сделать нелегко, потому что мы интегрированы и ментально, и экономически, и кровно. Да, на время можно посеять вражду. Но я очень надеюсь, что скоро наши отношения нормализуются. Уже вижу движение в этом направлении», — говорил Крутой.

Как Игорь Крутой вернулся на телевидение

Telegram-канал «Неопра, блин!» опубликовал видео с Игорем Крутым, где он спустя почти год впервые появился на публике. Известно, что композитор вернулся в кресло жюри в полуфинале шоу «Ты супер!».

Во время старта съемок нового сезона проекта создатели анонсировали, что Крутой будет постоянным членом жюри, но на протяжении первых пяти выпусков его заменял певец Александр Панайотов.

В комментариях в Сети поклонники заметили, что музыкант сильно похудел. Некоторые предположили, что он не появился на светских мероприятиях из-за проблем со здоровьем. «Как исхудал! Наверное, его не было видно, потому что болеет», «Нездоровая худоба у него», «Что с ним? Почему так сильно похудел? Чем болеет?», недоумевают зрители.

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