Исхудавший Игорь Крутой шокировал поклонников

https://static.news.ru/photo/d344dd50-0fd1-11eb-adb7-fa163e074e61_660.jpg Игорь Крутой Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Игорь Крутой появился на шоу Андрея Малахова «Привет, Андрей», посвящённом дню рождения певца Николая Баскова. Поклонники были встревожены худобой композитора.

Крутой в своём микроблоге поделился с подписчиками кадрами со съёмок программы. Однако реакция пользователей Сети на опубликованное видео оказалась неоднозначной. Дело в том, что поклонники обеспокоены состоянием здоровья композитора. По их мнению, музыкант стал очень худым.

Один скелет остался! Надеемся на лучшее, — цитирует слова подписчиков композитора «МК».

Как писал NEWS.ru, Крутой рассказал, из-за чего между ним и певцом Николаем Басковым произошла шуточная драка в аэропорту Минска. По словам композитора, артист хотел разбить его смартфон после того, как заметил, что Крутой снимает на видео их беседу с Сергеем Лазаревым.

Он добавил, что видео «драки» набрало 500 тысяч просмотров и полтора миллиона у Лазарева. При этом Крутой подчеркнул, что «не беспредельничает».