Исхудавший Игорь Крутой шокировал поклонников

Игорь Крутой появился на шоу Андрея Малахова «Привет, Андрей», посвящённом дню рождения певца Николая Баскова. Поклонники были встревожены худобой композитора.
Крутой в своём микроблоге поделился с подписчиками кадрами со съёмок программы. Однако реакция пользователей Сети на опубликованное видео оказалась неоднозначной. Дело в том, что поклонники обеспокоены состоянием здоровья композитора. По их мнению, музыкант стал очень худым.
Один скелет остался! Надеемся на лучшее, — цитирует слова подписчиков композитора «МК».
Как писал NEWS.ru, Крутой рассказал, из-за чего между ним и певцом Николаем Басковым произошла шуточная драка в аэропорту Минска. По словам композитора, артист хотел разбить его смартфон после того, как заметил, что Крутой снимает на видео их беседу с Сергеем Лазаревым.
Он добавил, что видео «драки» набрало 500 тысяч просмотров и полтора миллиона у Лазарева. При этом Крутой подчеркнул, что «не беспредельничает».