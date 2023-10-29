Критика СВО, закрытие фирмы: как живет уехавший из России Валерий Меладзе Налоговая закрыла фирму Меладзе в Москве из-за отсутствия активности

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Фирму российского певца Валерия Меладзе «МБ Про» закрыла налоговая служба. Как сейчас живет уехавший из России артист, собирается ли возвращаться на родину?

Что случилось с бизнесом Меладзе в России

Московская налоговая признала недействительной компанию «МБ про», сообщил Telegram-канал Mash. По информации журналистов, это произошло из-за отсутствия активности фирмы после отъезда артиста из России.

«МБ Про» более 20 лет осуществляла деятельность в сфере исполнительского искусства, однако в конце 2022 года начала ликвидацию. В январе 2023 года счета компании были заблокированы за неуплату налогов.

В начале 2023 года сообщалось, что у Меладзе осталась компания ООО «Вантаж». В конце 1990-х музыкант приобрел торговый центр на окраине Москвы, после чего вложил в развитие площадки около 145 млн рублей. ТЦ называется «Вантаж», находится в Восточном Бирюлево.

Департамент городского имущества неоднократно обращался в суд в связи с неуплатой аренды фирмой Меладзе. Также в 2022 году в отношении Меладзе возбудили административное дело из-за торгового центра. Причиной разбирательств послужило нарушение договора с мэрией. В январе сообщалось, что сторона Меладзе оспорила иск и торговый центр удалось отстоять.

Где сейчас Меладзе

В начале января в Сети появилось видео, на котором Меладзе, выступая на корпоративе в Дубае, продолжил украинский националистический лозунг в беседе с фанатом. Инцидент вызвал бурную реакцию среди россиян.

После случившегося Генпрокуратуру попросили проверить артиста на финансирование Вооруженных сил Украины. Артиста предложили лишить гражданства, наград и званий. В СМИ сообщалось, что глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин подавал заявление в Генпрокуратуру с просьбой внести Меладзе в список иноагентов.

Позже у исполнителя начались проблемы с концертами в России. Например, весной была отменена продажа билетов на его выступление, посвященное 8 Марта. Позднее в СМИ появились слухи, что оба брата Меладзе переехали во Францию, а Валерий сжег в аэропорту документ о присвоении звания заслуженного артиста РФ. Певец сообщил поклонникам, что все это неправда.

СМИ писали, что певец вместе с супругой, экс-солисткой группы «ВИА Гра» Альбиной Джанабаевой и детьми Лукой и Агатой живут за рубежом, однако официального подтверждения этой информации нет. Социальные сети супругов неактивны — за последние полгода Меладзе опубликовал только поздравление брата Константина с днем рождения.

В мае в эфире YouTube-шоу «И грянул грэм» Лайма Вайкуле рассказала, что певец находится не в России, а в Испании.

«Валера — прекрасный певец. И классный человек. И замечательный репертуар. Он, по-моему, в Испании», — сказала артистка.

16 октября Меладзе отмечал в Грузии свадьбу дочери от первого брака Инги. На общих снимках певец улыбался, стоя рядом с бывшей женой Ириной и детьми.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.Ru Валерий Меладзе супругой Альбиной Джанабаевой

Что Меладзе говорил об СВО

После начала СВО артист призывал стороны российско-украинского конфликта сесть за стол переговоров.

«Сегодня произошло то, что не могло и не должно было происходить никогда. История когда-нибудь рассудит и расставит все по своим местам. Ну, а сегодня я хочу попросить вас, я умоляю прекратить военные действия и сесть за стол переговоров. Люди должны уметь договариваться. Для этого нам дан язык, для этого нам даны все способности. Люди не должны погибать, это нужно прекратить», — заявил тогда Меладзе.

Спустя почти год исполнитель заявил, что мечтает лишь о том, «чтобы антагонизм прекратился и между близкими народами установилось согласие». Тогда он подчеркнул, что ради этого «готов отдать все силы».

Сколько сейчас зарабатывает Меладзе

Летом в Сеть попала предполагаемая переписка с директором артиста, из которой можно сделать вывод, что певец готов выступать для россиян, но исключительно живущих за границей. В частности, директор Меладзе сообщил, что артист может дать концерт после 27 июля на южном побережье Франции. Стоимость выступления продолжительностью 40–50 минут — €80 тысяч (более семи миллионов рублей).

Известно, что 30 октября в Monte Caputo (Кипр) должен состояться большой сольный концерт Валерия Меладзе. Стоимость билетов стартует от €89 (8787 рублей).

«Концерты Валерия Меладзе — это всегда праздник. Валерий редко выступает одинаково, создавая на каждом своем выступлении уникальную атмосферу, наполненную добротой, музыкой и любовью. И нет сомнений, что концерт в Monte Caputo будет именно таким. Не пропустите! Возрастное ограничение — 12+», — говорится на сайте.

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