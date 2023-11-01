Операция, поездка в зону СВО: куда пропал звезда «Кривого зеркала» Морозов

Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Александр Морозов

Юморист Александр Морозов прославился благодаря съемкам в передаче «Кривое зеркало». Как сложилась жизнь артиста после закрытия программы, почему его не пускали в зону СВО?

Как Александр Морозов попал в «Кривое зеркало»

Александр Морозов занялся юмором после окончания Самарского института культуры. Позднее он уехал покорять Москву, где в 1998 году принял участие в конкурсе американского актера Чака Норриса «Звезды ХХI века» и стал его лауреатом в номинации «Лучший юморист».

Затем Морозов пытался попасть в программу «Аншлаг» к Регине Дубовицкой, однако ведущая и руководитель передачи потребовала от юмориста видеозапись с «визиткой». Считавший себя уже довольно известным артистом комик отказался доказывать свои способности.

Устроиться на работу к юмористу Евгению Петросяну в «Кривое зеркало» Александра Морозова уговорил дуэт «Русские бабки». С началом съемок в этой юмористической передаче к комику быстро пришла популярность. Зрители особенно запомнили его по миниатюрам «Пчелка Жу-Жу», «Песня про карандаши», «Царевна Несмеяна» и другим.

Как сложилась жизнь Морозова после ухода из «Кривого зеркала»

«Кривое зеркало» выходило в эфир на протяжении 11 лет. По словам Александра Морозова, этот проект со временем «скис», поэтому был закрыт в 2013 году.

«В „Кривом зеркале“ работали все действующие артисты. Когда у нас заканчивались съемки „Кривого зеркала“, мы все разъезжались на свои сольные гастроли. Надо же было семьи кормить. На гастролях мы, конечно, зарабатывали больше. Поэтому люди постепенно стали отваливаться. И постепенно это все разошлось, как круги на воде», — рассказал он Aif.ru.

После закрытия передачи Александр Морозов стал преподавать актерское мастерство и сценическое движение в театре клоунады Терезы Дуровой, затем в Институте телерадиовещания. Также он снимался в кулинарной программе «Звездный холодильник».

С 2019 года является актером Московского еврейского театра «Шалом». Играет в спектаклях «Размороженный» и «Семь раз отмерь».

В 2020 году юмористу провели гастрошунтирование, уменьшив объем желудка. После операции он сбросил около 50 килограммов. Прибегнуть к радикальным способам похудения Морозова побудило то, что он стал воспринимать себя «куском сала».

После реабилитационного периода комик продолжил заниматься собой. Он заявил, что «наконец-то превращается в мужика» и ему нравятся эти изменения. По словам артиста, главным его стимулом в борьбе за свое здоровье стала любовь.

Чем сейчас занимается Александр Морозов

Александр Морозов признался, что после похудения потерял признание зрителей. Юморист стал получать множество комментариев, что перестал быть смешным. Однако Евгений Петросян пошел навстречу коллеге, и сейчас тот играет комических старух.

Юморист с момента начала спецоперации на Украине неоднократно изъявлял желание отправиться в Донбасс. Александр Морозов хотел выступить перед военными, был готов поехать на передовую, однако регулярно получал отказ.

«Мне в желании поехать в Донбасс все отказывали, приводили странные аргументы: „Куда вы проситесь? Там люди гибнут! А вы со своим юмором лезете! Там людям не до смеха“», — рассказал Морозов MK.RU.

По словам артиста, добиться своего он смог благодаря помощи земляков. Приехав в Донбасс, Александр Морозов выступил перед детьми и пообщался с военнослужащими, которые сообщили, что без «шуток на передке не выжить».

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