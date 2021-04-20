«Шурыгина крупного калибра»: в Сети высмеяли пассию артиста Морозова

https://static.news.ru/photo/c7c5fbba-a24a-11eb-a16f-96000091f725_660.jpg Александр Морозов Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Елизавета Ерёменко, обвинившая артиста «Кривого зеркала» Александра Морозова в изнасиловании и избиении, оказалась далеко в не в роли победительницы. Пользователи хлёстко высмеяли студентку за желание прославиться за счёт грязного пиара.

Нелестные комментарии в адрес 22-летней девушки появились после выхода программы «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1» . Судя по высказываниям зрителей, никто с самого начала не поверил студентке в том, что её поколотил и взял силой популярный артист. Пользователи припомнили миллион историй подобного рода, включая даже недавний скандал с Тарзаном.

Подписчики жёстко прошлись по тому, как вела себя в студии девица, какие истерики устраивала и каков был итог разоблачения «актрисульки» на полиграфе. Сочувствие в этой ситуации досталось Морозову, который совершенно не ожидал, что станет жертвой юной охотницы за хайпом.

«Мозгов, конечно, кот наплакал», «Почему мне так было стыдно когда я смотрела этот позор», «Не получилось срубить лёгких деньжат, а как у тебя пятая точка взорвалась, когда всё всплыло, прям уххх. Вот до чего доводят лёгкие деньги, до вранья и продажи своего тела, видимо, твои родители тебе не присвоили моральные ценности, а хотя должны были:)», «Шурыгина крупного калибра», «Ничего страшного, бывает, с 48 летним не получилось, теперь надо закинуть удочку выше, Валерий Леонтьев свободен, также Газманов, может с ними получится у тебя», негодуют и иронизируют зрители на странице девушки в Instagram.

Больше всего сочувствуют люди матери Александра Морозова, которая появилась в студии по видеосвязи, держа в руках аппарат для измерения давления. Женщина не находила слов, чтобы описать, в каком ужасе она от всего случившегося. Это отметили зрители, которые пригрозили Елизавете Ерёменко, что именно на ней будет лежать ответственность, если что-то случится с матерью юмориста.

Сам Морозов тоже сделал для себя вывод из всей этой грязной истории.

Я понял одно: нельзя играть с чувствами человека, как это сделал я. Раскидал в соцсетях призывы, что ищу жену, люди поверили. И вот, что из этого получилось, — подытожил актёр.

Как сообщалось ранее, студентка Елизавета Ерёменко, обвинившая артиста Александра Морозова в изнасиловании и избиении, не прошла проверку на полиграфе. Аппарат показал, что девушка лжёт в самых ключевых моментах.