Церковь ответила на «антицерковную кампанию» Пашиняна Католикосу выразили поддержку после обвинений в адрес властей Армении

Участники собрания священнослужителей Армянской Апостольской церкви выразили поддержку католикосу всех армян Гарегину II, передает пресс-служба Первопрестольного Эчмиадзина. Поводом стали его заявления о действиях властей Армении во главе с премьером Николом Пашиняном, которые он назвал антицерковными.

Его Святейшество отметил, что эта антицерковная кампания, представляющая серьезную угрозу нашей независимой государственности, единству нашего народа, наносит удар по доброму имени нашей страны и Армянской Церкви, — говорится в обращении.

Католикос заявил, что нападкам подвергаются не отдельные священнослужители, а сама структура Церкви. Он подчеркнул, что атаки носят системный характер.

В эти трудные времена наше духовенство призвано не только исполнять свою пастырскую миссию, но и, к сожалению, противостоять антицерковным нападкам. Однако мы остаемся сильными в вере и духе, согласно слову Писания, — отметил Гарегин II.

Ранее правоохранительные органы Армении провели серию обысков в домах оппозиционных политиков. Пресс-служба Верховного органа Армянской революционной федерации «Дашнакцутюн» (АРФД) сообщила, что следственные мероприятия затронули депутата от оппозиционной фракции «Армения» (Айастан) Гегама Манукяна и руководителя аппарата Верховного органа АРФД Ваагна Матиняна.